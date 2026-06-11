Zájem o akcie SpaceX rekordně převýšil nabídku, Musk míří k největšímu debutu historie
- O akcie SpaceX je více než čtyřnásobný zájem oproti nabídce.
- Firma Elona Muska míří na největší burzovní debut v historii.
- Investoři sázejí hlavně na budoucnost Starlinku a umělé inteligence.
Primární veřejná nabídka akcií (IPO) americké společnosti SpaceX přilákala poptávku, která více než čtyřnásobně převyšuje počet nabízených akcií. S odkazem na informované zdroje to ve středu večer uvedla agentura Bloomberg. Příjem objednávek v té době přitom ještě nebyl ukončen. S akciemi podniku se začne obchodovat v pátek.
Firma, kterou vede miliardář Elon Musk a která se zaměřuje na raketovou techniku, satelitní síť Starlink a na rozvoj umělé inteligence (AI), hodlá prodejem akcií získat 75 miliard dolarů (1,57 bilionu korun). Půjde tak zdaleka o největší IPO v historii.
Největší IPO všech dob láká investory
Banky měly objednávky od institucionálních investorů přestat přijímat ve středu po uzavření obchodování na newyorské burze, což bylo v 16:00 místního času (22:00 středoevropského). Konečná cena akcií v rámci IPO má být stanovena dnes. Firma uvedla, že nabídne 555,6 milionu akcií za pevně stanovenou cenu 135 dolarů za kus, čímž by mohla dosáhnout tržního ocenění zhruba 1,8 bilionu dolarů.
Očekává se, že primární veřejná nabídka akcií firmy SpaceX překoná debut společnosti Saudi Aramco z roku 2019, při kterém firma získala 29,4 miliardy dolarů. SpaceX je častěji používaný název podniku, který se oficiálně jmenuje Space Exploration Technologies. Firma loni vykázala čistou ztrátu 4,94 miliardy dolarů při tržbách 18,7 miliardy dolarů. O rok dříve měla čistý zisk 791 milionů dolarů a tržby 14 miliard dolarů.
"Trh dnes neoceňuje rakety ani Starlink, ale hlavně představu, že se SpaceX stane dominantním hráčem v infrastruktuře pro umělou inteligenci," sdělil ČTK analytik Purple Trading Petr Lajsek. "Zájem investorů je obrovský a Musk má schopnost přitáhnout kapitál jako málokdo jiný. Dlouhodobě bych ale byl opatrnější," dodal.
Část investorů avizované ocenění firmy zpochybňuje. Přidal se k nim i Jim Chanos, který spekuluje na pokles cen akcií a který řekl, že ocenění Muskovy firmy SpaceX odráží pouze naděje a sny. Lidé jako Chanos, v angličtině označovaní short-sellers, negativní komentáře využívají i jako nástroj k dosažení poklesu ceny akcií na burze, z čehož následně profitují.
Miliardové sny, nebo přeceněná sázka?
Společnost OpenAI, jejíž modely umělé inteligence konkurují modelům divize xAI ze společnosti SpaceX, v pondělí podala neveřejnou žádost o vstup na burzu. Následovala tak firmu Anthropic, která učinila podobný krok minulý týden. Podle výpočtů Bloombergu by tyto tři společnosti – společně se SpaceX – mohly na akciové trhy v USA přinést celkovou tržní hodnotu až 3,6 bilionu dolarů.
Akcie SpaceX budou pro české investory dostupné až po vstupu společnosti na burzu. Primární nabídka je určena především pro institucionální investory a retailové investory v USA, takže většina investorů nebude mít přístup k akciím za upisovací cenu 135 USD.
"Český investor si tak bude moci akcie koupit v průběhu dne za aktuální tržní cenu, která se ale může během prvního dne od upisovací ceny výrazně změnit," upozornil analytik XTB Tomáš Maxa. "Dopad IPO na ostatní technologické firmy zůstane ale pravděpodobně omezený, protože na burze se budou volně obchodovat pouze čtyři procenta akcií," dodal.
Hlavními manažery emise akcií SpaceX jsou banky Goldman Sachs., Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup a JPMorgan Chase & Co. Na transakci se podílí ještě dalších 18 bank. S akciemi se v pátek začne obchodovat na trhu Nasdaq v New Yorku pod symbolem SPCX.