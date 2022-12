Tesla i Apple draze doplácí na promořování Číny. Investoři se rychlého zlepšení nedočkají | E15.cz

Donedávna zázračně rychle rostoucí akcie Tesly zažívají nejhorší roční propad ve své historii, letos odepsaly přes dvě třetiny hodnoty. O více než čtvrtinu si zatím pohoršil i další americký gigant Apple. Za oba drahé propady investoři částečně „vděčí“ posunu Číny od extrému k extrému - od politiky nulové tolerance covid-19 k výraznému rozvolnění. To mělo jen za prvních dvacet prosincových dní vyústit v nakažení téměř čtvrt miliardy Číňanů . Tesla kvůli tomu nyní předčasně a nezvykle uzavřela svou nejdůležitější továrnu v Šanghaji. Výroba i hospodaření se zadrhávají také Applu, jenž volá po zrychlení odchodu z Číny - část výroby chce přemístit do Indie a Vietnamu. A není sám .

Na dříve nepředstavitelnou nestabilitu v Číně si za poslední tři roky zvyknul nejeden vrcholový manažer západních firem. Místo v továrnách uvízli dělníci v karanténách a součástky od dodavatelů „někde na půl cesty“. Vypořádat se se současnou vlnou nákaz v asijské velmoci však bude zřejmě ještě mnohem složitější - vždyť dle zjištění Bloomberg News a Financial Times se za prvních dvacet prosincových dní nakazilo zhruba osmnáct procent čínské populace. To by znamenalo dosud největší vlnu nákaz.

Očekávat se dají také problémy v dodavatelských řetězcích - znovu. Částečné odstávky výroby automobilek v Číně jsou v nynějším období prázdnin běžné. Ne ale pro Teslu, která obvykle nezastavuje komplet veškerou produkci, upozorňuje server Wall Street Journal. Automobilka Elona Muska musela přistoupit na osmidenní odstávku ve své největší světové továrně v Šanghaji, kterou navíc o den neplánovaně prodloužila. Denně zde přitom zhotovuje na pět tisíc elektromobilů v přepočtu za miliardy korun. Nakažení pracovníci chybí Tesle i jejím tamním dodavatelům.

Ztráty sčítá nepřekvapivě i na odbytu. Poptávka po automobilech v Číně v listopadu meziročně poklesla o více než devět procent. Akciím Tesly neprospěl ani fakt, že ve třetím čtvrtletí vyrobila o 22 tisíc více vozů, než kterých doručila zákazníkům na všech trzích. To vyvolalo další obavy především o poptávku po elektromobilech právě v Číně, zdaleka největším trhu s těmito vozy.

Na masivní vlnu nákaz doplácí i Apple. Ten v zemi sestavuje až 95 procent iPhonů, vlajkového produktu, který mu generuje až polovinu veškerých příjmů. Téměř pětinu tržeb Applu navíc vytvářejí spotřebitelé v Číně. Akcie firmy tak od začátku roku odepsaly přes čtvrtinu hodnoty, z toho přes osm procent jen za poslední měsíc. Podle analytiků mají být příjmy Applu v závěrečném čtvrtletí nižší než vloni, kdy vykázaly rekordních 123,9 miliard dolarů. Předpokládá se, že čistý zisk Applu klesne o více než osm procent.

Důležitější než statistiky dokumentující minulost je ale pro investory výhled na následující období. Ani ten nedává příliš důvodů k optimismu. Odborníci na dodavatelské řetězce varují, že narušení výroby iPhonů v Číně může trvat dlouhé měsíce. Zákazníci ve Spojených státech čekají na tyto smartphony nezvykle dlouze, více než tři týdny. „Měli bychom být svědky toho, že absence (nakažených dělníků v čínských firmách) naruší provoz nejen v továrnách, ale i ve skladech, distribuci, logistice a přepravě,“ varovala Bindiya Vakil, ředitelka společnosti Resilinc, jež sleduje dodavatelské řetězce.

Přestože v Číně působící podniky dočasně draze doplácí na nečekaný obrat politiky Pekingu, z dlouhodobého hlediska je pro obchod rozvolnění protipandemických restrikcí pozitivní. Pod tlak dostala centrální vládu nejen řada protestujících občanů, ale i hrozba oslabení čínské pozice „továrny světa“. V tomto duchu vládu v dopise varoval a k přehodnocení strategie vyzval zakladatel Foxconnu, jenž je největším dodavatelem Applu.

A právě Apple chce urychlit přesun části výroby iPhonů a součástek z Číny, a to hlavně do Indie a Vietnamu. O nutnosti diverzifikovat rizika spojená s produkcí v jediné zemi, navíc ne zrovna předvídatelné, hovoří zástupci takřka všech myslitelných odvětví mimo jiné i v Česku.