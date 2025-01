The Sims 1 a 2 znovu na scéně. O návratu herní klasiky svědčí úniky i náznaky výrobce

Počítačové hry The Sims 1 a 2 jsou kultovní záležitostí pro mnoho mileniálů, kteří v dětství trávili dlouhé hodiny formováním života virtuálních postav. Podle všeho plánuje vydavatelství Electronic Arts (EA) k 25. výročí oba tituly znovu přivést na svět. Podle informací webu Kotaku se fanoušci dočkají návratu obou klasik již na konci ledna.

Zda si opravdu budeme moci zahrát The Sims 1 a 2 na svém moderním počítači, zatím oficiálně oznámeno nebylo. Náznaků je ale mnoho. Mezi jinými o tom svědčí příspěvek na sociální síti X od studia Maxis Games. Jako překvapení k výročí prý tým chystá několik novinek. U data 27.–⁠⁠⁠⁠⁠⁠31. 1. je popisek „nostalgia now“, což by mohlo odkazovat na návrat prvních dvou dílů.

V dalším videu je vidět typický zelený krystal a šipka symbolizující možnost „time travel“, tedy cestování v čase. Na X se také objevilo video, kde fanoušek natáčí merch The Sims 1 a 2 v obchodech Cropp v Polsku.

V neposlední řadě web Kotaku napsal, že nové verze her vyjdou 31. ledna v 17 hodin našeho času. Měly by být dostupné pro PC, konkrétně pro Windows 10 a 11, spolu se všemi rozšířeními, mezi které v případě The Sims 1 patří:

The Sims Livin' Large,

The Sims House Party,

The Sims Hot Date,

The Sims Vacation,

The Sims Unleashed,

The Sims Superstar,

The Sims Makin' Magic.

Zatím není jisté, zda potenciální remastery zavítají i na herní konzole.

Hořící simíci a útulné domy

Hra The Sims poprvé vyšla 4. února 2000. Hráči si v nich tvořili vlastní postavy a starali se o jejich život, vztahy, kariéru, majetek a životní potřeby. Pomocí kódu „motherlode“ šlo pak postavičkám zajistit nekonečný přísun fiktivních peněz. Za ty bylo možné postavit špičkově vybavený dům nebo nakoupit luxusní vybavení.

VIDEO: The Sims: Jak se změnila grafika hry v průběhu verzí. Podívejte se na příkladu vkládání jídla do mikrovlnky.

Bez podvádění hra místy připomínala boj o přežití. „Dnes jsem začal hrát první The Sims… V prvních pěti minutách hry dokázal můj simík uhořet, a k tomu spálit celý dům během přípravy rychlé snídaně,“ popsal jeden z uživatelů sociální sítě Reddit svou první zkušenost s hrou. Právě časté požáry jsou pro The Sims typické. Účelem hry je totiž udržet svého „simíka“ živého a spokojeného.

Reakce na možný návrat her jsou vesměs pozitivní. Ve většině fanoušků tato informace probouzí pocit nostalgie, na níž odkazuje i název kampaně vydavatelství EA k 25.výročí vydání hry. „The Sims 1 je ve srovnání s ostatními díly plný speciální atmosféry. Soundtrack je neuvěřitelný,“ reagoval na možné vydání prvních dvou dílů jeden z fanoušků hry na Redditu. „Nehrál jsem nic jiného než dvojku a nehodlám to měnit. Doufám, že to budou kompletní edice, koupím si obě,“ svěřuje se další.

První díl The Sims se neliší pouze grafikou, ale i některým chováním postav. V článku na Rockpapershotgun se redaktor kupříkladu pozastavuje nad tím, jak moc jsou postavy v prvním díle neslušné. K běžným situacím patří to, že soused vyruší vašeho „simíka“ na toaletě. Postavy navíc v prvním díle nestárnou a děti hrají jen okrajovou roli. Generační aspekt se stal naopak charakteristickým znakem dalších dílů, včetně The Sims 2.

První The Sims vyšly pouze ve fyzických verzích na CD, dvojka byla před více než deseti lety stažena z prodeje. Nové digitální kopie byly krátce k dispozici pouze již existujícím majitelům prostřednictvím ultimátní kolekce na Originu. Ta byla v roce 2014 odstraněna. Bylo tak dlouhou dobu téměř nemožné se k prvním dvěma hrám vůbec dostat.

Vzpruha pro akcie EA?

Společnost Electronic Arts, vlastnící Maxis Games, nedávno nepotěšily prodejní výsledky hry Dragon Age: The Veilguard. Podle agentury Bloomberg hru za tři měsíce po vydání spustilo 1,5 milionu hráčů, společnost přitom očekávala více než dvojnásobný počet. Spolu se slabším výkonem fotbalu EA Sports FC 2025 to vedlo k výrazné revizi finančních předpovědí společnosti. To se podepsalo na propadu jejích akcií –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ meziměsíčně ztratily pětinu hodnoty a nyní se obchodují kolem 117 dolarů.

Původní prognóza EA pro právě probíhající fiskální rok, končící 31. března, předpokládala „středně vysoký“ růst v oblasti online her, mezi které spadá i EA Sports FC 25. Minulý týden ve středu však společnost předpověď korigovala na základě neuspokojivých výsledků fotbalového titulu ve vánoční sezoně. EA nyní očekává za třetí čtvrtletí čisté tržby ve výši zhruba 2,21 miliardy dolarů.

„Ve třetím čtvrtletí jsme pokračovali v poskytování vysoce kvalitních her a zážitků napříč naším portfoliem, nicméně Dragon Age a EA Sports FC 25 naše očekávání nesplnily,“ prohlásil generální ředitel EA Andrew Wilson. Jak finanční situaci firmy zlepší potenciální příchod The Sims 1 a 2, bude zajímavé sledovat.