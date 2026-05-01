Že nám AI vezme práci? Polovina Čechů se obává jiné hrozby, které jde navíc mnoho lidí naproti
- Obavy z využívání umělé inteligence má většina Čechů.
- Zdaleka tou největší ale není často skloňovaná ztráta práce.
- Nejvíce se lidé bojí jejího zneužití a úniku citlivých dat, i když mu mnohdy jdou nevědomky naproti.
Z využívání umělé inteligence má obavy 93 procent Čechů, jak vyplývá z nedávného průzkumu společnosti Agnostix. Vůbec nejčastěji za nimi stojí možné zneužití AI, například ke kybernetické kriminalitě, což uvádí 51 procent dotázaných. Jen o necelé dva procentní body méně respondentů pak zmiňuje zneužití získaných dat.
„Zatímco některé typy obav pramení hlavně z neznalosti a spadají spíše do žánru sci-fi, v tomto případě to neplatí. Různé formy bezpečnostních incidentů jsou totiž stále častější nejen v zahraničí, ale už i v Česku. A nejde zdaleka jen o úniky dat, na které musí být například chatboti firem a institucí připraveni,“ popisuje Mário Mitas, spoluzakladatel společnosti Agnostix.
O zmiňované problematice mluvila nedávno v rozhovoru pro e15.cz i generální ředitelka kyberbezpečnostní společnosti Alintrust Irena Hýsková. „AI je dvousečná zbraň. Na jednu stranu nám velmi pomáhá k tomu, abychom se bránili a byli připraveni proti útočníkům, na druhou stranu ji útočníci velmi aktivně používají,“ komentovala.
Podle ní je velký problémem mimo jiné malá obezřetnost vůči AI chatbotům. „Mnoho lidí používá zdarma dostupné nástroje umělé inteligence, jako je například ChatGPT, a dávají tam neskutečné množství svých osobních dat a už si neuvědomují, že AI je může použít někde jinde. Lidé takto pouštějí do světa mnoho údajů a na druhé straně je mohou útočníci snadno získat,“ vysvětlovala Hýsková.
Ztráta práce rezonuje méně
Další velkou obavou, kterou sdílí 44 procent Čechů, je také ztráta lidského kontaktu, tedy že častěji než s lidmi bude komunikace probíhat se stroji. Tento strach se podle průzkumu stupňuje s věkem, kdy nejvíce rezonuje mezi lidmi nad šedesát let. Častou obavou je také, že se AI svými schopnostmi vymkne kontrole, což uvádí necelých 40 procent lidí.
Naopak hojně skloňovaná problematika ztráty pracovní pozice a její nahrazení umělou inteligencí příliš nerezonuje. Tuto obavu má pouze asi 20 procent lidí. „Jednou z příčin je určitě to, že kyberpodvody se dějí tady a teď. Lidé už mají osobní zkušenost nebo minimálně slyšeli o někom, koho se pokusil podvést falešný hlas v telefonu nebo podvodný e-mail. Zatímco ztráta práce je pro většinu lidí stále spíše abstraktní pojem, který se ‚možná stane v budoucnu‘ nebo ‚se týká jiných oborů‘,“ vysvětluje Mitas z Agnostix a dodává, že například zneužití dat je vnímáno jako přímý útok na soukromí a bezpečí, což vyvolává mnohem silnější instinktivní reakci a obavu.
