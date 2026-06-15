Aktualizováno: Trump napumpoval do burz optimismus. Akcionáři ČEZ z toho neměli nic
- Oznámení dohody mezi USA a Íránem snížilo napětí na trzích
- Akcie energetických firem typu ČEZ, BP nebo TotalEnergies ale oslabily
- Dařilo se naopak bitcoinu, burzovnímu nováčku SpaceX i velkým akciovým indexům.
Dosažení křehké mírové dohody mezi USA a Íránem je dárkem k 80. narozeninám Donalda Trumpa a výhledově i řidičům. Termínované kontrakty na srpnové dodávky ropy Brent vzápětí klesly o téměř pět procent na 83 dolarů. To je nejnižší úroveň cen ropy za poslední tři měsíce. Cena plynu pro evropský trh ztratila téměř šest procent na 44 eur za megawatthodinu.
Uvolnění napětí na energetických trzích ale srazilo akcie oborových firem včetně tuzemského ČEZ. Tržní hodnota energetického kolosu se během dopoledne propadala nejvýrazněji od ledna. Oproti páteční ceně ztrácely akcie zkraje obchodování až sedm procent. Spadly pod 1200 korun, následně ale část ztrát umazaly a uzavřely na 1210 korunách. Pokles zaznamenaly například i akcie kolosu TotalEnergies, a to o 4,5 procenta. Britská BP umazal tři procenta tržní hodnoty.
Mimořádný pohyb na ČEZ
„Otevření Hormuzského průlivu není pro energetický sektor dobrou zprávou. Akcie ČEZ však padají hlouběji než třeba srovnatelné akcie RWE nebo Fortumu,“ glosoval před poledne na síti X ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. „V jednu chvíli se ale sedmiprocentní propad rozhodně nedal vysvětlit reakcí energetického sektoru na ‚dohodu‘,“ nesouhlasí makléř Fio banky Pavel Hadroušek.
Turbulentní dění kolem akcie přilákalo masivní zájem investorů. Pondělní objem obchodů s akcií ČEZ dosáhl skoro dvou miliard, tedy násobek obvyklých denních hodnot. „Běžné obchodování to nebylo a ani rebalance. Spíše se někdo snažil využít sentiment a akcii ČEZ prodávat za každou cenu,“ soudí minoritní akcionář ČEZ Michal Šnobr. Dodává, že cena elektřiny pro rok 2027 v Česku neprošla tak razantním výkyvem, který by vysvětloval pokles tržní hodnoty ČEZ.
Zbytku trhů však dosažení dohody svědčí. Akciové indexy v Evropě i v Asii zahájily týden výrazným růstem. Panevropský STOXX Europe 600 během pondělí překročil hranici 640 bodů a dostal se na svůj historický rekord. Následně část zisků odevzdal. Dařilo se i japonským cenným papírům. Index tokijské akciové burzy Nikkei 225 v noci na pondělí posílil téměř o pět procent a poprvé uzavřel nad hranicí 69 tisíc bodů.
Dobrá zpráva pro bitcoin a krypto
Oznámení dohody okamžitě poslalo vzhůru i kurz bitcoinu, letos jinak výnosově bité kryptoměny. Během posledních pěti dnů ale kurz poskočil o téměř deset procent z 60 na 67 tisíc dolarů. Na podzim přitom stála jedna virtuální mince dosud nepřekonaných 126 tisíc dolarů.
Už v noci bitcoin rostl o více než dvě procenta. Druhá největší digitální mince ether posílila dokonce o téměř deset procent v mezidenním srovnání. Virtuální měny obecně fungují jako nejlikvidnější aktivum, které mimořádně citlivě reaguje na nejistoty v globální ekonomice, respektive na jejich nynější umenšení. Velcí investoři vnímají bitcoin, podobně jako ostatní kryptoměny, jako rizikový druh investice, odkud se peníze v případě turbulencí vybírají nejdříve.
Jejich optimistické naladění se promítlo i do obchodování s americkými akciemi. Index S&P 500 končil pondělní seanci se ziskem téměř dvou procent, technologický Nasdaq ještě o procentní bod vyšším. V silném růstu pokračovaly také akcie společnosti SpaceX, která vstoupila na burzu v pátek. Během pondělí jejich kurz posílil o 15 procent.
„Také u našich korporátních klientů cítím opatrný optimismus. Spíše však opatrnost než optimismus,“ upozorňuje ve vysílání CNBC partnerka britské konzultační společnosti Control Risks Angela Manciniová. „Ďábel se skrývá v detailu. Nikdo nebere nic jako dané, dokud opravdu nedojde k podpisu dohody.“ Zástupci Íránu a USA mají text memoranda podepsat v pátek ve Švýcarsku.
Teherán krátce před oznámením dosažení předběžné dohody se Spojenými státy doplnil do textu memoranda ustanovení o vybírání poplatků za námořní služby. S odvoláním na informovaný zdroj to podle AFP napsala íránská agentura Fars. Svobodnou plavbu Hormuzským průlivem bez výběru mýta přitom při oznámení dohody v noci na dnešek výslovně zmínil americký prezident Donald Trump.
„Poněkud mě znepokojuje, že íránský pohled na dohodu se zdá být odlišný od toho, co tvrdí americký vyjednávací tým. Čas ukáže,“ napsal ve svém příspěvku na sociální síti X i republikánský senátor Lindsey Graham. Patrných je hned několik možných třecích ploch v dalších jednání.
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