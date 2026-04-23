Tesla zvýšila čistý zisk, potvrdila masivní investice do robotů a umělé inteligence
- Čistý zisk automobilky Tesla v prvním čtvrtletí vzrostl o 17 procent na 477 milionů dolarů.
- Celosvětový odbyt vozů se zvýšil o více než šest procent a překonal očekávání analytiků.
- Společnost plánuje letos investovat 25 miliard dolarů do autonomního řízení a umělé inteligence.
Americký výrobce elektromobilů Tesla v prvním čtvrtletí zvýšil čistý zisk o 17 procent na 477 milionů dolarů (9,9 miliardy korun), pomohl vyšší prodej aut. Společnost zároveň potvrdila plány na masivní dodatečné investice do autonomní dopravy, humanoidních robotů a umělé inteligence (AI). Oznámila to ve středeční tiskové zprávě.
Výsledky překonaly očekávání analytiků. Loni byly výsledky automobilky slabší, protože Tesla čelila bojkotům kvůli zapojení svého generálního ředitele Elona Muska do iniciativy administrativy Donalda Trumpa zaměřené na snižování vládních výdajů. Musk je nejbohatším člověkem na světě a přestože loni na jaře spolupráce s Bílým domem zanechal, nadále se veřejně vyjadřuje k politickým tématům.
Tržby v prvním čtvrtletí vzrostly o 16 procent na 22,4 miliardy dolarů. Celosvětový odbyt se meziročně zvýšil o 6,3 procenta na 358 023 aut, loni ve stejném období o 13 procent klesl. Tesla dodala, že zaznamenává pokračující růst v Asii a Jižní Americe a pozoruje oživení poptávky v regionu zahrnujícím Evropu, Blízký východ a Afriku. Zlepšení registruje i v Severní Americe.
Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA) dnes uvedlo, že Tesla se po loňském propadu v EU vrátila k růstu. Za celé první čtvrtletí se počet registrací nových tesel zvýšil meziročně o 59,6 procenta na 57 792 vozů. Z toho jen v březnu Tesla prodej aut v EU zdvojnásobila.
Musk uvedl, že automobilka bude pokračovat v masivních investicích, označil je za nezbytné pro budoucnost Tesly a slíbil masivní růst zisku. Finanční ředitel Vaibhav Taneja dodal, že se automobilka pouští do velmi rozsáhlé fáze investic, která začíná právě teď a potrvá několik let. Letos plánuje vynaložit více než 25 miliard dolarů, ještě v lednu Tesla na letošní rok počítala s investicemi za 20 miliard dolarů.
Pozitivní podle analytiků byl i nárůst počtu předplatitelů programu pokročilé asistence řidiče (FSD) o 51 procent na 1,28 milionu. Služba je k dispozici za 99 USD (2000 korun) měsíčně. Musk doufá, že služba bude do konce tohoto roku fungovat ve více než deseti amerických státech. Očekává, že projekt bude významným způsobem přínosný v příštím roce.
Automobilka však byla opatrná při zveřejnění odhadu objemu výroby a poskytla jen málo informací k tomu, jaký celkový objem výroby očekává. Ve výhledu uvedla, že objemy ovlivní celková poptávka po produktech i připravenost dodavatelského řetězce. Konkrétním údajům o zisku a dalších ukazatelích se vyhnula.
Musk se také vyhnul konkrétním slibům ohledně humanoidů Optimus. Tesla plánuje připravit první továrnu na výrobu humanoidních robotů ve druhém čtvrtletí, upozornila agentura AFP.