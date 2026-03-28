Patero ultimátních IPO, bez kterých se letos investor neobejde, může díky válkám vyjít levněji
- Svět letos čeká celá řada přelomových IPO, jejich plány i valuace ale krotí nová geopolitická krize.
- Pro investory mohou být kvůli tržní krizi ve finále podstatně výhodnější.
- Některé ostře sledované emise nabídnou už letní měsíce.
Jednou z tisíce a jedné věcí, které ničí války, jsou plány firem na IPO. Vždyť si to představte: je leden 2026, jste velká americká nadějná technologická firma, pro vstup na burzu už chybí jen pár regulatorních razítek a trh flirtuje s historickým maximem: existuje tak reálná naděje získat od investorů na další byznys solidní balík peněz. Vtom náhle svět takřka uměle a ze dne na den vyrobí energetickou krizi s potenciálem globální ekonomické recese.
Troufám si odhadnout, že aktuální technologické IPO by na Wall Street v tuto chvíli vyneslo zhruba o deset až dvacet procent méně peněz než ještě před dvěma měsíci. Měřítkem budiž vývoj akcií Magnificent Seven: ty jsou ze svého lednového vrcholu zhruba o patnáct procent levnější.
Přitom letošní rok měl a vlastně ještě pořád má být z pohledu vstupu nových firem na trh zlomový. Přesněji vstupu legend na trh. Dnešní Wall Street by se totiž alespoň podle původních plánů celé řady byznysových obrů měla do konce letošního roku zásadně proměnit, pokud jde o velké položky v tamním akciovém menu, a to právě primárně v technologickém segmentu.
Víte, do čeho investujete?
Přece jen je rozdíl, pokud upíšete akcie biotechnologické firmy orientované na vývoj léku na nemoc, o které jste zatím v životě neslyšeli, a akcie něčeho, co dost možná v práci i po ní používáte každý den. Jako třeba ChatGPT. Vše ale pochopitelně závisí na délce íránského konfliktu.
Ten se začíná krutě prodražovat. A to celému světu. Ještě před týdnem působil Donald Trump jako dokonalý dirigent cen ropy na světovém trhu. Tu stačilo vynést z jednoho rukávu zmínku o mystickém íránském vyjednavači, onde zas o pár minut odložit bombardování íránských pohoří a ropa se rázem zklidnila, a spolu s ní i obavy o globální ekonomický růst. Zhruba od poloviny tohoto týdne se ale zdá, že americký prezident o tuto přece jen nečekanou superschopnost přišel.
Být optimistou může být drahé
Na délku války to teoreticky může mít pozitivní efekt. Kritické hlasy varující před nástupem horších časů, rozuměj globální stagflací, mohou získat navrch. A za troufalého předpokladu, že jádro Donalda Trumpa je stále ještě utkáno z pevných vláken ekonomického pragmatismu, by mohlo dojít k uklidnění. Na pozadí aktuálních hodnot indexu strachu na prahu 30 bodů, což zdatně sekunduje loňskému startu amerických celních válek, nicméně takový scénář působí značně optimisticky.
Pro investory nemusí tržní výplach, který za sebou zanechají dlouhé měsíce nejistoty ohledně toho, do jaké míry se globální energetická soustava dokáže vrátit do stavu před íránskou krizí, znamenat nutně nevýhodu, ba naopak. Valuace mohou být přátelštější a celá investice tak může znamenat příslib vyššího výnosu. Výhodu pak budou mít ti, kterým zbyly po výplachu ještě nějaké volné peníze. Pojďme si představit pět nejočekávanějších letošních IPO, která se mohou nakonec stát investorsky racionálnějšími, než se na začátku roku mohlo zdát.
Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!