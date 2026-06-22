Třinecké železárny vydělaly jen zlomek toho co dřív. Šéf mluví o neudržitelném stavu
- Třineckým železárnám loni klesly tržby o šest procent na 44,5 miliardy korun.
- Firma zůstala v zisku díky úsporám, vydělala však jen 186 milionů korun.
- Ocelářský průmysl podle vedení čelí jedné z nejdelších krizí za poslední roky.
Hutní společnosti Třinecké železárny loni klesly tržby ze 47,371 miliardy na 44,536 miliardy korun, pokles představoval šest procent. Díky úsporám ale zůstala v zisku, který činil 186 milionů korun. Proti předloňskému zisku to bylo necelých 60 procent. Podle generálního ředitele Romana Heideho je takovýto výsledek za současných podmínek nízký a dlouhodobě neudržitelný. Podnik vyrobil 2,424 milionu tun surové oceli, zhruba stejně jako v roce 2024.
"Navzdory nepříznivému cenovému vývoji na klíčových trzích EU a dopadům komplikované geopolitické situace dokázala celá skupina Moravia Steel, která zaměstnává okolo 15 tisíc lidí, vytvořit konsolidovaný čistý zisk 748 milionů korun," uvedla mluvčí. Konsolidované tržby skupiny činily 58,969 miliardy korun, což byl oproti roku 2024 pokles rovněž asi o šest procent.
Generální ředitel uvedl, že výsledek hospodaření TŽ je v podmínkách současného ocelářství velmi nízký a dlouhodobě neudržitelný. "Odráží však realitu posledních tří let - extrémní tlak na náklady, ceny i regulaci. Jako jedna z mála ocelářských firem ale pokračujeme ve výrobě při zachování mírné ziskovosti. Zisk jsme udrželi v černých číslech především díky důsledným úsporám a efektivnímu hospodaření," uvedl Heide. Společnost podle něj čelí jedné z největších a nejdelších krizí.
Ocelářství pod tlakem energií, regulací i levného dovozu
Firma uvedla, že pokles hospodářského výsledku oproti roku 2024 je dán především nižšími prodejními cenami ocelářských výrobků a slabou poptávkou. "Současně podnik čelí dlouhodobě vysokým nákladům, zejména na energie a emisní povolenky. Na celý sektor dopadají vysoké ceny energií, geopolitická nejistota, slabá domácí i zahraniční poptávka a zároveň rostoucí tlak levných dovozů ze zemí mimo EU, které nepodléhají přísné a drahé regulaci," uvedla mluvčí.
TŽ loni investovaly 1,51 miliardy korun, především do modernizace výroby, snižování provozních nákladů, obnovy zařízení a rozvoje robotizace a automatizace. Předloni investice dosáhly 1,57 miliardy korun.
TŽ jsou s podílem přibližně 97 procent na domácí produkci posledním integrovaným výrobcem oceli v České republice. Zaměstnávají přes 6 500 lidí. Mezi hlavní produkty patří především dlouhé válcované výrobky - válcovaný drát, tvarová ocel, speciální tyčová ocel, tažená ocel, kolejnice, široká ocel, bezešvé trubky a hutní polotovary.