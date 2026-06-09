Severní Amerika je pro nás passé a Blízký východ jako náhrada za ni ztroskotal, říká šéf Třineckých železáren
- Třinecké železárny stojí před velkou zkouškou.
- Evropský trh oceli klesá, mimounijní trhy se uzavírají a globální konkurence roste.
- Podle šéfa ocelárny Romana Heideho se navíc podnik musí hodně rychle rozhodnout – buď elektrická oblouková pec, nebo postupný konec.
Evropský těžký průmysl čelí hluboké krizi. Levná ocel z Asie, uzavřené trhy v USA i nestabilita v Hormuzském průlivu tlačí tradiční výrobce ke zdi. Bez miliardových investic do ekologizace a podpory státu hrozí oboru po roce 2033 zánik. „Bez změny technologie nebudeme schopni fungovat,“ varuje šéf Třineckých železáren Roman Heide, který místo nucené elektromobility prosazuje v průmyslu i dopravě raději vodík než elektřinu.
Potkáváme se zhruba po dvou letech, kdy jste v našem tehdejším rozhovoru apeloval na politiky, aby změnili přístup k těžkému průmyslu. Zdá se mi to, nebo je dnes situace ještě kritičtější než tehdy?
Nezdá. Bohužel je to tak. V současné době je trh velmi nestabilní. Celková poptávka je velmi nízká a všichni jsou opatrní. Průmysl v Evropě nemá moc velkou dynamiku a americký a kanadský trh je teď pro nás víceméně zavřený kvůli clům. To je aktuálně ten největší problém spolu s tím, jak trhy zaplavuje levná ocel ze zemí mimo Evropskou unii. Jde nejen o Ukrajinu, která do Evropy dodává drát i ocel, ale také o Asii celkově. Dnes už nemyslím jenom Čínu, protože čím dál významnějším hráčem je třeba Malajsie nebo Vietnam. Pokusy o vstřícné kroky z řad politiků a regulátorů vidíme, ale zatím bez větších efektů.
Mluvíte o nestabilitě. Jakými faktory je způsobená?
Primárně je to nevýkonnost vlastního průmyslu v Evropě. V automotive vidíte, co se děje – klíčové automobilky se dnes orientují na nový trend, zjednodušeně budou přeprodávat čínská auta, protože většina technologií v elektromobilu pochází právě z této asijské země. Těžební svět byl pro oceláře vždy zajímavý, bylo potřeba hodně lan a oceli, ale i ten je dnes v obrovském útlumu. Nové příležitosti v rámci energetiky zatím nepřicházejí, protože se stále sází jen na solární a větrnou energetiku, tedy pokud už se něco staví. Větší investice do větrné energetiky by pro nás mohly být prima, ale developeři si kupují ocel či komponenty pro větrné elektrárny zase výhradně z Číny.
V rozhovoru se dozvíte:
- Proč podle šéfa Třineckých železáren hrozí evropskému ocelářství bez zásadních změn po roce 2033 zánik.
- Proč firma ztratila přístup na severoamerický trh a jaké škody to způsobuje.
- Jak může zdražení zemního plynu v příštích měsících ovlivnit ceny oceli i dalších výrobků.
- Zda evropské uhlíkové clo CBAM skutečně ochrání domácí výrobce před levným dovozem.
- Jaké investice za desítky miliard korun budou muset Třinecké železárny uskutečnit, aby přežily.
- Kolik pracovních míst je podle něj v sázce, pokud stát a Evropská unie neposkytnou dostatečnou podporu.
- Jaké úspory už dnes největší česká ocelárna zavádí.
- Jak firma reaguje na proměnu trhu a které obory mohou v příštích letech získat na významu.
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