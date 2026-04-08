Tykačova Sev.en GI otevírá nový byznys. Z Norska začala vozit do Česka nízkoemisní ocel
- Společnost Sev.en Global Investments (GI), která patří do české energetické skupiny Sev.en podnikatele Pavla Tykače, spustila pravidelné dodávky nízkoemisní oceli z Norska do Česka.
- První zásilka o objemu 1100 tun obsahuje zejména výztužné tyče a svitky, které se používají ve stavebnictví.
- Firma si od toho slibuje otevření nového obchodního kanálu mezi Skandinávií a Českem.
Společnost bude do Česka dodávat materiál z norské ocelárny 7 Steel Nordic, která patří do skupiny Sev.en GI. Norská ocel se podle firmy objeví především v tuzemské dopravní infrastruktuře, konkrétně v dostavbách dálnic D11 a D35, dále také v nových rezidenčních objektech v Praze, Brně a Ostravě.
„Naším cílem je vybudovat dlouhodobý obchodní kanál a postupně navyšovat objemy. Českému trhu přinášíme nízkoemisní ocel, která se ve světě stále vyrábí jen omezeně. Zároveň tím podporujeme stabilitu výroby v Norsku i v zimních měsících, kdy je po stavební oceli na severských trzích nižší poptávka," uvedl šéf ocelářské divize Sev.en Global Investments Libor Černý.
Ocel norské výroby s českým vlastníkem podle firmy dříve prošla homologačním programem, který na konci roku 2025 potvrdil splnění všech technických i regulatorních požadavků. „K výrobě využíváme ty nejšetrnější dostupné technologie – recyklujeme šrot, který tavíme v elektrických obloukových pecích poháněných elektřinou z vodní elektrárny," sdělil manažer prodeje 7 Steel Nordic Halvard Meisfjord. Výroba v 7 Steel Nordic podle firmy vykazuje o 97 procent nižší emise oxidu uhličitého oproti tradiční výrobě z metalurgického uhlí a železné rudy.
Sev.en GI byla předloni ve ztrátě
Společnost 7 Steel Nordic, která patří do skupiny Sev.en GI od roku 2025, ročně produkuje zhruba 700 tisíc tun oceli a recykluje přibližně 770 tisíc tun ocelového šrotu. Z toho se následně vyrábí nové materiály primárně pro stavebnictví, infrastrukturu, železnice nebo při stavbě větrných elektráren.
Skupina Sev.en Global Investments řídí všechny zahraniční investice skupiny Sev.en. Kromě tradiční energetiky a těžby se zaměřuje i na další odvětví, jako například ocelářství, petrochemickou výrobu a další průmyslové sektory. Předloni vykázala čistou ztrátu 52 milionů eur (1,27 miliardy korun). Hrubý provozní zisk EBITDA klesl na 238 milionů eur (5,8 miliardy korun) z 434 milionů eur v roce 2023. Účetní ztráta souvisí především s přeceněním hodnoty majetku směrem dolů. Tržby v roce 2024 poprvé překonaly dvě miliardy eur (48,8 miliardy korun).
Tykač podniká hlavně v energetice a těžbě hnědého uhlí, ale také v realitách a financích. Patří k nejbohatším Čechům. Ovládá zejména druhého největšího výrobce elektřiny v Česku Sev.en Energy, do které patří severočeské hnědouhelné doly Vršany a ČSA, elektrárnyChvaletice a Počerady a teplárny ve Zlíně a v Kladně. Prostřednictvím dalších firem skupuje Tykač akcie, například Monety nebo ČEZ. Vlastní také fotbalový klub Slavia Praha. Angažuje se i v zahraničí.