EG.D má za sebou jednu z největších IT proměn v historii. Odstávku zákazníci prakticky nepocítili
- EG.D převedla svůj klíčový zákaznický a fakturační systém SAP IS-U na platformu S/4HANA s odstávkou pouhých 72 hodin
- Díky několikaleté přípravě proběhl přechod bez omezení pro 1,7 milionu odběrných míst
- Nová platforma má firmu připravit na vytvoření energetického datového centra, sdílení elektřiny i širší využití automatizace a umělé inteligence
Distribuční společnost EG.D z energetické skupiny E.ON má za sebou jednu z největších technologických změn posledních let. Přechod klíčového zákaznického systému na platformu SAP S/4HANA dokončila loni v létě s odstávkou pouhých 72 hodin a s mimořádně krátkou jen dvoutýdenní fází hypercare, tedy intenzivního dohledu a podpory systému po jeho spuštění.
„Z mého pohledu je to vrchol kariéry po 20 letech ve firmě. Výsledek dopadl výrazně lépe, než jsme si na začátku troufali slíbit,“ říká manažer a šéf podpory zákaznických systémů Vítězslav Hrbek. Spolupracoval při něm s Jaromírem Králem, který zodpovídal za část IT. „Práce byla řízena ze dvou stran. Hrbek za byznys, já za IT. Právě tahle kombinace se ukázala jako klíčová,“ vysvětluje Král. Samotná realizační fáze trvala zhruba 13 měsíců, ale přípravy začaly o několik let dříve. „Už v roce 2019 jsme začali s archivací dat, protože menší databáze znamená rychlejší konverzi, kratší odstávku a nižší rizika,“ dodává Král.
EG.D dnes obsluhuje zhruba 1,7 milionu odběrných míst v jižních Čechách a na jižní Moravě. Jakýkoli delší výpadek systémů by měl přímý dopad na obchodníky i velké průmyslové zákazníky. „Historicky bývaly odstávky u projektů podobného rozsahu i dva týdny. Tentokrát jsme to zvládli za 72 hodin a zákazníci to prakticky nepocítili,“ popisuje Hrbek.
Tři roky staré faktury
Jedním z klíčových rozhodnutí byla volba takzvané brownfield konverze, tedy zachování stávajícího systému a procesů. „Pro byznys to znamená kontinuitu. Kolegyně dnes v jednom systému zvládnou opravit tři roky starou fakturu. Při greenfieldu, kdy se procesy nastavují od nuly, by to nebylo možné,“ vysvětluje Hrbek. Zároveň to výrazně zkrátilo školení uživatelů a snížilo rizika spojená se změnou.
Projekt však neprovázely pouze technické výzvy. Během jeho realizace se vedení firmy rozhodlo přesunout cílový systém z původně plánovaného prostředí Microsoft Azure do cloudové platformy RISE with SAP, provozovaného v infrastruktuře AWS. „Byli jsme jedni z prvních v rámci skupiny, kdo do RISE přešel,“ upřesňuje Král.
Pro úspěch projektu bylo klíčové také detailní plánování samotného přechodu. Takzvaný cutover plán pro finální konverzi měl aktivity rozepsané téměř po půlhodinách. „Věděli jsme přesně, co se musí stát v jaký čas. To je jediný způsob, jak u takhle kritického systému udržet rizika pod kontrolou,“ říká Král. Právě kombinace opakovaného testování a podrobného scénáře finální migrace podle něj zásadně snížila pravděpodobnost vážných problémů během a po spuštění nového systému.
Příprava na proměnu energetiky
Projekt měl i jasný ekonomický rozměr. Výrazná redukce databáze a přechod na in-memory technologii, kdy se systémová data ukládají přímo do operační paměti (RAM) namísto klasických pevných disků nebo databází, přinesla firmě lepší kontrolu nad dlouhodobými provozními náklady. „Nešlo jen o to zvládnout samotný projekt. Od začátku jsme řešili i to, kolik nás ten systém bude stát v dalších letech,“ konstatuje Hrbek. Právě optimalizace dat a infrastruktury podle něj přináší úspory nejen v IT, ale i v rychlosti zpracování každodenních činností.
Nová platforma podle vedení firmy není jen technologickým upgradem, ale přípravou na další proměnu energetiky. „Čeká nás nástup energetického datového centra, sdílení elektřiny i větší práce s daty. A právě na to se chceme připravovat přes SAP BTP, Fiori aplikace a postupně i využití umělé inteligence,“ naznačuje Hrbek.
Podle obou manažerů rozhodl o úspěchu hlavně týmový duch a podpora vedení. „Každý musí vědět, proč tu změnu děláme. A bez důvěry managementu to nejde,“ shrnuje Hrbek. Král k tomu dodává: „Nepodcenit přípravu, data, testování a mít opravdu detailní cutover plán. A také partnery, kteří s vámi dokážou táhnout za jeden provaz.“