V zóně Triangle vyroste závod na polovodiče za necelou miliardu, stavět chce firma z Tchaj-wanu
- Tchajwanská společnost TaMiCo Zatec plánuje v průmyslové zóně Triangle postavit závod na úpravu polovodičových součástek za více než 900 milionů korun.
Projekt přinese Ústeckému kraji až 100 nových pracovních míst a jeho výstavba by měla podle plánu skončit v roce 2027.
CzechInvest aktuálně jedná s dalšími tchajwanskými firmami o investicích, které mají mimo jiné zásobovat obří polovodičovou továrnu TSMC v Drážďanech.
Tchajwanská firma TaMiCo Zatec chce v zóně Triangle u Žatce postavit závod asi za 900 milionů korun, radní Ústeckého kraje schválili rezervační smlouvu. ČTK o tom informovala mluvčí kraje Magdalena Fraňková. Projekt může přinést až 100 nových pracovních míst.
Na to, že rada smlouvu tento týden schválila, upozornil Žatecký a Lounský deník. Firma chce v tzv. Staňkovickém rozptylu v průmyslové zóně Triangle postavit závod na čištění a povrchovou úpravu součástek používaných při výrobě polovodičů. Náklady investor odhadl na 914 milionů korun. Společnost má zájem o pronájem a následný prodej plochy o rozloze 2,68 hektaru. Výstavba by měla začít letos a skončit v roce 2027.
V květnu navíc jednatel české pobočky tchajwanské i-TRANS Global Gary Čchiu ČTK řekl, že tato firma připravuje v Ústeckém kraji evropské logistické centrum pro polovodičové chemikálie. Zpočátku i-TRANS Global plánuje investovat alespoň 20 milionů eur (asi 487 milionů korun) a zaměstnat 60 lidí. Dodávat bude ze speciálního skladu chemikálie a plyny hlavně drážďanské továrně TSMC na výrobu polovodičů. Investice by mohla podnítit další firmy, které dodávají vstupy producentovi polovodičů, řekl ČTK René Samek, ředitel divize investic a zahraničních aktivit státní agentury CzechInvest.
Agentura v současné době jedná s více tchajwanskými společnostmi o investicích v oblasti polovodičového průmyslu v ČR, řekl za CzechInvest Roman Ruffer. Projekty jsou podle něj v různých fázích přípravy, a proto nemůže uvést, zda jde o samostatné projekty, nebo zda mají stejného investora.