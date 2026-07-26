Krize Volkswagenu už dopadá na Česko. Tuzemské firmy popisují první následky
- Někteří čeští dodavatelé už pociťují útlum výroby Volkswagenu.
- První firmy hlásí pokles zakázek, jiné zatím vyčkávají.
- Podle dodavatelů se problémy německé automobilky mohou časem přelít do celého odvětví.
Někteří dodavatelé automobilky Volkswagen v Pardubickém kraji už začínají pociťovat problémy německé společnosti. Například firma Isolit-Bravo z Jablonného nad Orlicí, u níž část produkce tvoří dodávky v automobilovém průmyslu, produkci částečně omezila. Další dodavatelé zatím na dopad omezení výroby Volkswagenu čekají. Firmy z Moravskoslezského kraje, které vyrábějí pro Volkswagen, zatím změny nepociťují.
Isolit-Bravo dodává automobilkám plastové výlisky a vyrábí i formy pro vstřikování plastů. Převážná většina výnosů firmy pochází od 40 hlavních zákazníků v automobilovém odvětví. „To, co směřovalo do Volkswagenu, už šlo o deset procent dolů,“ řekl majitel a jednatel firmy Kvido Štěpánek.
Dodavatelé se obávají náhlého propadu objednávek
Podle Štěpánka velké automobilky oznámí dodavatelům snížení dodávek třeba jen týden předem a výrobce se s tím musí nějak vyrovnat. Plánování automobilek je sice nastavené například na devět týdnů dopředu, ale není závazné. „Dodavatelé jsou v podřízeném stavu a finální výrobci jsou páni, bohužel,“ uvedl Štěpánek.
Neustále modelovat výrobu na různé úrovně podle něj nemá smysl. Jedinou obranou je mít také vlastní výrobní program a náhradní produkci. Isolit-Bravo již léta vyrábí elektromotorové kolečko Motúčko, které firma sama vyvinula, a významnou část výroby tvoří kuchyňské spotřebiče pro domácnost.
„To, co směřovalo do Volkswagenu, už šlo o deset procent dolů,“ řekl majitel a jednatel firmy Kvido Štěpánek. |
Štěpánek míní, že automobilový průmysl v Evropě sice v minulosti prodělal několik cyklických krizí, současná situace je však jiná. Do hry vstoupila silná čínská konkurence, která dodává podstatně levnější auta, a zákazníci na zemi původu primárně nehledí. „Budou následovat pana (premiéra Andreje) Babiše a chovat se pragmaticky,“ řekl Štěpánek. Jeho firma čelí konkurenci čínských výrobků v oblasti kuchyňských přístrojů, kde čínské firmy téměř vytlačily české producenty.
Výrobce hliníkových odlitků především pro automobilový průmysl Kovolis Hedvikov zatím krácení dodávek pro Volkswagen nezaznamenal. „Informace, že bychom měli motorárnu nebo další komponenty nějak omezovat, zatím nemáme. Omezení výroby automobilek se ale u dodavatelů nějak musí projevit,“ řekl výrobní ředitel Michal Samčenko.
Podle něj však v automobilovém průmyslu může snížení požadovaného množství výrobků přijít ze dne na den a výrobci zůstanou nedokončené kusy. Společnost vyrábí hliníkové odlitky především pro osobní a nákladní auta. Z Třemošnice pocházejí například díly pro brzdové systémy, turbodmychadla nebo posilovače řízení.
Škodě se zatím daří, firmy ale situaci bedlivě sledují
Pro Volkswagen i jiné automobilky vyrábí kabelové svazky společnost KES – kabelové a elektrické systémy z Vratimova u Ostravy. Odběratelům z automobilového průmyslu dodává více než 98 procent produkce. „My dodáváme výrobcům světel a omezení výroby Volkswagenu zatím nepociťujeme. Že by to ale byla nějaká radostná zpráva, to rozhodně není. Dá se čekat, že se to časem nějak projeví. Ne úplně hned, ale počítám s tím, že když klesne Volkswagen, tak klesnou všichni výrobci. To je logické a je to jenom otázkou času,“ řekl jednatel firmy Martin Svozil.
Mezi důležité zákazníky patří Volkswagen pro kopřivnickou společnost Tawesco ze skupiny Promet Group, která je významným dodavatelem mimo jiné lisovaných a svařovaných dílů pro automobily. Mluvčí Prometu Pavel Barvík řekl, že avizované změny týkající se primárně závodů a značky Volkswagen v tuto chvíli na podnik nemají dopad.
„Pro Tawesco je z koncernu Volkswagen klíčovým zákazníkem Škoda Auto, kde dodáváme díly do všech vozů vyráběných v Česku a na Slovensku. Škodě se daří, na evropských trzích roste, a to včetně nových elektrických modelů. Situaci samozřejmě sledujeme a budeme postupně vyhodnocovat, kterých koncernových značek a modelů se bude týkat avizovaná redukce modelových řad,“ řekl Barvík.