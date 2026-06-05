Vedení PPF má nového investičního ředitele. Má za sebou stovky transakcí
- PPF jmenovala nového investičního ředitele.
- Tomáš Klápště má hledat investice mimo hlavní obory skupiny.
- Do PPF přichází po letech strávených v Patrii a rodinném fondu Consillium.
Investiční skupina PPF vlastněná Renátou Kellnerovou a jejími třemi dcerami posílila svůj vrcholový management. Od června do společnosti nastoupil zkušený odborník na fúze a akvizice Tomáš Klápště, který má nově pomáhat s hledáním investičních příležitostí mimo stávající hlavní oblasti podnikání skupiny. Informaci přinesly Hospodářské noviny.
Klápště bude podle informací deníku odpovídat za vyhledávání nových investičních příležitostí mimo tradiční pilíře podnikání PPF. Skupina se dosud soustředí především na telekomunikace, média, finanční služby a nemovitosti. Nový manažer má proto mapovat sektory, ve kterých PPF dosud nepůsobí nebo v nich nemá vybudovanou silnou pozici.
Dosud působil především v oblasti poradenství při prodejích a nákupech firem. Osmnáct let strávil ve vedení Patria Corporate Finance a následně téměř dekádu pracoval pro podnikatele Tomáše Němce a jeho rodinný fond Consillium, kde se podílel na investiční strategii a správě portfolia.
Hledání nových příležitostí pro PPF
Mluvčí PPF Hany Farghali uvedl, že Klápště bude podřízen přímo dvojici generálních ředitelů skupiny Didieru Stoesslovi a Kateřině Jiráskové. Jeho hlavním úkolem bude rozvoj investic mimo stávající klíčové segmenty podnikání.
Sám Klápště podle HN uvedl, že před přijetím nabídky zvažoval několik profesních možností. Nakonec ho oslovila právě PPF, kterou označil za velmi profesionálně řízený investiční holding sdružující zkušené odborníky z různých oblastí byznysu.
Jeho příchod přichází v době, kdy se mění strategie rodinného fondu Consillium. Ten se podle dostupných informací chce v budoucnu více zaměřit na správu stávajícího majetku a investice na finančních trzích než na aktivní nákupy dalších společností.
Za sebou má stovky transakcí
Tomáš Klápště je na trhu známý především jako specialista na strukturování a realizaci akvizic. Během působení v Consilliu se podílel například na investicích do výrobce sýrů Brazzale, lyžařské značky Kästle, výrobce jízdních kol Bike Fun nebo řeckého golfového resortu Costa Navarino.
Mezi jeho nejvýznamnější obchody patřil také prodej společnosti BioVendor – Laboratorní medicína. Hodnota této transakce podle dostupných informací přesáhla dvě miliardy korun.
Klápště vystudoval diplomacii na Vysoké škole ekonomické v Praze, ačkoli původně uvažoval o technickém zaměření. V minulosti uvedl, že svět fúzí a akvizic vnímá jako specifickou formu diplomacie, protože je založen především na vyjednávání mezi stranami obchodů. Během své kariéry se podílel na stovkách transakcí a vybudoval rozsáhlou síť kontaktů napříč českým byznysem.