Velký obchod ve zdravotnictví. Penta chce ovládnout druhou největší část slovenského trhu
- Dôvera z investiční skupiny Penta kupuje konkurenční Union zdravotní pojišťovnu.
- Slovenský trh zdravotního pojištění se může zúžit ze tří hráčů na dva.
- Kritici varují před menší konkurencí a slabší pozicí pacientů i nemocnic.
Slovenská zdravotní pojišťovna Dôvera z investiční skupiny Penta kupuje menšího konkurenta Union zdravotná poisťovňa (Union ZP). Firmy to dnes oznámily ve společné tiskové zprávě. Hodnotu transakce, která ještě podléhá schválení příslušnými úřady, ale neuvedly. Plánováno je sloučení obou pojišťoven. Z dosavadních tří zdravotních pojišťoven v zemi má nejvíce klientů státem kontrolovaná Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP).
Achmea se stahuje ze zdravotního pojištění na Slovensku
Nizozemský vlastník Unionu ZP, skupina Achmea, podepsala s Dôverou smlouvu o převodu akcií uvedené zdravotní pojišťovny v úterý. Dôvera podle oznámení použije k převzetí konkurenta peníze od svého akcionáře. Union ZP podniká na slovenském trhu od roku 2006. Zdravotní pojišťovny na Slovensku vybírají zdravotní odvody a hradí kromě jiného zdravotní péči o pacienty.
„Pro pojištěnce Union zdravotní pojišťovny a Dôvery je to dobrá zpráva, neboť získají více, než jim zdravotní pojišťovny nabízely dosud. Jsme přesvědčeni, že tímto krokem dokážeme pro všechny ještě více zvýšit kvalitu i dostupnost zdravotní péče,“ řekl generální ředitel zdravotní pojišťovny Dôvera Martin Kultan.
Pacienti mohou přijít o část možností výběru
Člen představenstva firmy Achmea Robert Otto uvedl, že skupina na Slovensku zůstane a dál bude podnikat v oblasti životního a neživotního pojištění prostřednictvím společnosti Union poisťovňa. Důvody prodeje zdravotní pojišťovny v tiskové zprávě nesdělil.
Lékař Bratislavského samosprávného kraje a poslanec opoziční strany Svoboda a Solidarita Tomáš Szalay uvedl, že plánované sloučení obou uvedených pojišťoven není dobrou zprávou pro pacienty ani pro poskytovatele zdravotní péče. Podle něj se pacientům zúží možnost volby a poskytovatelům zdravotní péče sníží vyjednávací schopnost.
Obyvatelé Slovenska mohou zdravotní pojišťovnu změnit jednou ročně. Na začátku letošního roku bylo ve VšZP pojištěno 52,3 procenta z celkového počtu pojištěnců, zbytek připadl na Dôveru a Union ZP.
Zdravotní pojištění na Slovensku je povinné. Například zaměstnanci ho platí ze své mzdy, zdravotní odvody hradí také zaměstnavatelé. Za děti, studenty, seniory a další skupiny lidí, kteří nevydělávají, platí toto pojištění stát.