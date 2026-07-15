Šéf českého výrobce izolačních skel: Lidé chtějí levná okna a pak zbytečně platí drahé účty za energie
- Kvalitní zasklení dnes výrazně ovlivňuje spotřebu energií i akustický komfort budov.
- Zákazníci se ale stále rozhodují hlavně podle ceny, což se jim může později prodražit.
- Generální ředitel největšího českého výrobce izolačních skel popisuje, jak energetická krize a geopolitická situace změnily celý obor.
Sklo dávno není jen průhlednou výplní oken. Ovlivňuje spotřebu energie, akustický komfort, bezpečnost i vzhled budov. Právě na tuto proměnu upozorňuje v pořadu Business Club generální ředitel společnosti HELUZ IZOS Jiří Weis. Firma, která je největším výrobcem izolačních skel v Česku, dodává mimo jiné bezpečnostní či protipožární skla a zaměřuje se také na jejich designové využití.
Podle Weise se většina zákazníků stále rozhoduje především podle ceny, přestože právě zasklení může výrazně ovlivnit budoucí provozní náklady domu. Standardem se stávají trojskla, která po energetické krizi postupně vytlačila starší dvojskla. Ještě důležitější je ale podle něj přemýšlet o tom, jaké vlastnosti má konkrétní sklo nabídnout. Moderní zasklení dnes dokáže regulovat teplo, omezovat přehřívání interiéru, zlepšovat zvukovou izolaci nebo zvýšit bezpečnost díky vrstveným sklům, která se po rozbití nerozsypou na střepy.
Nejistá situace na trzích
Nejistotu naopak firmě přináší vývoj cen energií a geopolitická situace, jako je například válka v Íránu, která zdražila klíčové stavební materiály. HELUZ IZOS tabulové sklo nevyrábí, ale nakupuje je od světových producentů. „To přináší nejistotu našim zákazníkům, případně větším developerům, protože jim nedokážeme garantovat delší období s konstantní cenou,“ přiznává Weis. Vývoj cen podle něj ovlivňuje především situace na energetických trzích, ceny plynu a ropy i nejistota kolem světové ekonomiky.
Jednou z novinek společnosti je vznik divize IZOS Design Studio. Ta se zaměřuje na digitální potisk skla, ornamentální a smaltované úpravy a na sklo dokáže přenést prakticky libovolný motiv, fotografii či grafiku. Nabízí také imitaci tradičního drátoskla, která vrací retro vzhled do současné architektury.
Jakou radu dává Jiří Weis lidem, kteří se chystají měnit okna v celém domě? A proč podle něj většina stavebníků stále nevyužívá všechny možnosti, které dnešní skla nabízejí? To i řadu dalších témat se dozvíte v celém rozhovoru v pořadu Business Club.