Šéf O2 končí. V PPF bude řídit jednu z nejdůležitějších změn celé skupiny
- Generální ředitel O2 Jindřich Fremuth po více než pěti letech opustí vedení operátora a zamíří do skupiny PPF.
- Od září bude v PPF zodpovědný za řízení a koordinaci transformace skupiny v oblasti umělé inteligence.
- Novým generálním ředitelem O2 se stane dosavadní šéf Komerční divize Richard Siebenstich.
Generální ředitel operátora O2 Jindřich Fremuth ke konci srpna v čele firmy skončí a nově bude od září řídit AI transformaci mateřské skupiny PPF. Na pozici generálního ředitele ho nahradí dosavadní ředitel Komerční divize O2 Richard Siebenstich. O2 a PPF to dnes oznámily v tiskových zprávách.
Fremuth z funkce odejde po devíti letech. Bude dále zastávat funkci předsedy představenstva O2 Czech Republic. Fremuth bude zodpovědný za rozvoj a využívání umělé inteligence v celé skupině PPF a zároveň za další směřování projektu Unity, který propojuje služby z oblasti telekomunikací, médií a financí do jednoho zákaznického systému.
Siebenstich převezme firmu po období výrazného růstu
Siebenstich působí v O2 od roku 2012 a posledních devět let byl součástí nejužšího vedení společnosti. Jako šéf komerční divize zodpovídal za obchodní strategii, produktové portfolio, marketing a zákaznickou zkušenost napříč všemi segmenty. S Fremuthem se podílel na řízení klíčových změn ve firmě i jejím růstu v posledních letech.
O2 v uplynulých letech prošla významnou proměnou. Od roku 2016 se provozní výkonnost společnosti zvýšila o více než 50 procent a firma současně posílila své postavení na trhu i rozšířila aktivity do nových oblastí. Společnost dlouhodobě investuje do rozvoje své mobilní infrastruktury a patří mezi technologické lídry na českém trhu.
"Přebírám O2 se skvělým týmem kvalitních a talentovaných profesionálů, kteří stojí za úspěchem i proměnou společnosti v posledních letech. Společně s nimi chci navázat na dosažené výsledky a posunout O2 ještě dál – zejména v oblasti zákaznické zkušenosti, kvality služeb a technologických inovací," uvedl Siebenstich.
"Vstupujeme do nové fáze, v níž bude umělá inteligence jedním z hlavních motorů další transformace PPF. Stavíme na silných základech, které jsme v posledních letech vytvořili. AI nám umožní dále rozvíjet naše platformy, zlepšovat zákaznickou zkušenost a otevírat nové zdroje růstu. Naší dlouhodobou strategií je budovat silné platformy v oblasti telekomunikací, médií a finančních služeb," uvedli generální ředitelé skupiny PPF Kateřina Jirásková a Didier Stoessel.
O2 Czech Republic loni zvýšila konsolidovaný zisk po zdanění o 12 procent na 6,065 miliardy korun. Výnosy z telekomunikačních služeb vzrostly o 6,9 procenta na 39,66 miliardy korun. Operátor má zhruba pět milionů mobilních zákazníků a zaměstnává skoro 3900 lidí.