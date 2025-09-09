Větší byly jen Avast a Plzeňský Prazdroj. Indové dokončují jeden z největších obchodů na českém trhu
Prodej farmaceutické společnosti Zentiva jde do finále a kolem gigantické transakce se začínají srocovat banky a další finanční společnosti, které by deal rády úvěrovaly. Například agentura Bloomberg tvrdí, že finanční domy včetně skupiny Goldman Sachs Group nabízejí potenciálním kupcům stovky milionů až miliardy dolarů. Současným majitelem je americká investiční společnost Advent International, která Zentivu vlastní od roku 2018.
