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Volkswagen čekají klíčové týdny. Obří diskont masivně zavírá prodejny. Dluhopis Republiky ztrácí hlavní výhodu

Co vám neuteklo

Co vám neuteklo Zdroj: e15

čer
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  • Volkswagen čekají klíčové týdny. Zruší Němci nejoblíbenější české modely škodovky?
  • Obří diskont masivně zavírá prodejny. Známý nábytkář spouští velké výprodeje.
  • Dluhopis Republiky ztrácí hlavní výhodu. Trh už nabízí obdobný výnos i bez pětileté pasti na peníze.

Přečtěte si nejzajímavější články uplynulého týdne. 

Volkswagen čekají klíčové týdny. Zruší Němci nejoblíbenější české modely škodovky?

  • Koncern Volkswagen spěje do finální fáze, kdy má rozhodnout o mimořádně tvrdých úsporných opatřeních.
  • Následující dva týdny mohou dát důležité odpovědi i na otázky, které závody a modely historický řez nepřežijí.
  • V napětí je i dceřiná Škoda Auto, automobilka už nyní ruší část pracovních míst a skončit mohou i tři modely z kategorie malých aut.

Obří diskont masivně zavírá prodejny. Známý nábytkář spouští velké výprodeje

  • Jeden z největších německých nábytkářských diskontů Roller zmenšuje svou síť a další a další prodejny čeká konec.
  • Řetězec, jehož polovinu vlastní rakouský XXXLutz, změny vysvětluje náročnými podmínkami na trhu s nábytkem.
  • Problémy se netýkají jen Rolleru, insolvence a restrukturalizace v posledních měsících zasáhly další výrobce a prodejce v Německu, Česku i na Slovensku.

Dluhopis Republiky ztrácí hlavní výhodu. Trh už nabízí obdobný výnos i bez pětileté pasti na peníze

  • Výnosy běžných státních dluhopisů, které lze přes brokera kdykoliv prodat, už v podstatě dohnaly státní Dluhopis Republiky. U něj si přitom lidé musí peníze zamknout na dlouhých pět let. 

  • Úroky žene nahoru strach z návratu inflace, ale i špatné hospodaření státu. Vláda trh doslova zaplavuje novými dluhy a investoři za to logicky požadují vyšší zhodnocení. 
  • Zatímco pro investory jsou teď bondy s více než pětiprocentním výnosem velmi lákavou příležitostí, státní kase se financování dalších stamiliardových schodků pořádně prodraží. 

Český miliardář dostal v USA zelenou. Jeho firma začne vyrábět pro Teslu, Musk mu ale kazí jiné plány

  • Představa o nových tržbách z robotaxi se zatím nenaplnila, vyrobené díly pro Teslu jen stojí na skladě v Česku. 
  • Brano přesto může i na této automobilce vydělat, po měsících nákladných průtahů dostalo zelenou k výrobě v USA. 
  • Miliardář Pavel Juříček se poohlíží po možné další expanzi v zámoří, ve hře je i Mexiko. 
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