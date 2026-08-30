Volkswagen čekají klíčové týdny. Obří diskont masivně zavírá prodejny. Dluhopis Republiky ztrácí hlavní výhodu
- Volkswagen čekají klíčové týdny. Zruší Němci nejoblíbenější české modely škodovky?
- Obří diskont masivně zavírá prodejny. Známý nábytkář spouští velké výprodeje.
- Dluhopis Republiky ztrácí hlavní výhodu. Trh už nabízí obdobný výnos i bez pětileté pasti na peníze.
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Volkswagen čekají klíčové týdny. Zruší Němci nejoblíbenější české modely škodovky?
- Koncern Volkswagen spěje do finální fáze, kdy má rozhodnout o mimořádně tvrdých úsporných opatřeních.
- Následující dva týdny mohou dát důležité odpovědi i na otázky, které závody a modely historický řez nepřežijí.
- V napětí je i dceřiná Škoda Auto, automobilka už nyní ruší část pracovních míst a skončit mohou i tři modely z kategorie malých aut.
Obří diskont masivně zavírá prodejny. Známý nábytkář spouští velké výprodeje
- Jeden z největších německých nábytkářských diskontů Roller zmenšuje svou síť a další a další prodejny čeká konec.
- Řetězec, jehož polovinu vlastní rakouský XXXLutz, změny vysvětluje náročnými podmínkami na trhu s nábytkem.
- Problémy se netýkají jen Rolleru, insolvence a restrukturalizace v posledních měsících zasáhly další výrobce a prodejce v Německu, Česku i na Slovensku.
Dluhopis Republiky ztrácí hlavní výhodu. Trh už nabízí obdobný výnos i bez pětileté pasti na peníze
Výnosy běžných státních dluhopisů, které lze přes brokera kdykoliv prodat, už v podstatě dohnaly státní Dluhopis Republiky. U něj si přitom lidé musí peníze zamknout na dlouhých pět let.
- Úroky žene nahoru strach z návratu inflace, ale i špatné hospodaření státu. Vláda trh doslova zaplavuje novými dluhy a investoři za to logicky požadují vyšší zhodnocení.
- Zatímco pro investory jsou teď bondy s více než pětiprocentním výnosem velmi lákavou příležitostí, státní kase se financování dalších stamiliardových schodků pořádně prodraží.
Český miliardář dostal v USA zelenou. Jeho firma začne vyrábět pro Teslu, Musk mu ale kazí jiné plány
- Představa o nových tržbách z robotaxi se zatím nenaplnila, vyrobené díly pro Teslu jen stojí na skladě v Česku.
- Brano přesto může i na této automobilce vydělat, po měsících nákladných průtahů dostalo zelenou k výrobě v USA.
- Miliardář Pavel Juříček se poohlíží po možné další expanzi v zámoří, ve hře je i Mexiko.