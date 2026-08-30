Zapomeňte na americké technologie. Nenápadný evropský sektor vydělal investorům skoro 300 procent
- Zbytečně překombinované rozhodování a složitá investiční portfolia zvyšují riziko chyb: jednoduchá a levná řešení typu ETF bývají levným optimem.
- Zatímco dlouhodobě evropské akcie za americkými dramaticky zaostávaly, od roku 2022 zažívají silné oživení s průměrným ročním růstem 13,9 procenta.
- Hlavním tahounem současného růstu evropských burz je nečekaný, zato supervýkonný sektor.
Asi to znáte. Stojíte před důležitým rozhodnutím, které hodláte promyslet ze všech možných úhlů pohledu. Proto do rozhodování zahrnete více proměnných než obvykle. Vývoj každé z nich dokážete nicméně odhadnout jen přibližně. Pokud byste jich zahrnuli jen pár, součet případných omylů z titulu chybného očekávání vývoje každé z nich by ještě nemusel podvázat racionalitu konečného rozhodnutí. „Přehnanou zodpovědností“ ale můžete dojít do fáze, kdy do rozhodování zahrnete tolik omezeně předvídatelných proměnných, že finální rozhodnutí bude zatíženo příliš vysokým rizikem fatální chyby. Prostě pianko, chce se říct. Stejné je to u investic. Košatá řešení často nepřinášejí vyšší výnos, zaručeně ale stojí více času a mnohdy i nervů.
Jednoduchá řešení dokážou vydělat
Vždyť si to představte třeba v kontextu spoření Čechů na důchod. Buď si můžete spořit prostřednictvím některého z penzijních fondů, upsat se na desítky let k portfoliu, na které nemáte žádný vliv, a za dobu spoření zaplatíte v součtu enormní poplatky a budete doufat, že peníze nebudete muset vybrat dříve, anebo si prostě koupit étéefko na americký index S&P 500 a neřešit vůbec nic. Pochopitelně se dosavadní výnos Wall Street nemusí a ani zřejmě nebude opakovat, nicméně: Zmíněný index má za posledních dvacet let průměrný roční výnos 9,34 procenta. Včetně reinvestovaných dividend by takový roční výnos vypadal ještě podstatně atraktivněji: 11,4 procenta. No to jen tak na okraj.
Zámořská investice je pochopitelně spojena s rizikem vývoje dolaru, který v posledních letech dokázal přece jen české investory dosti potrápit. Naštěstí neroste na světě jen Wall Street. Dobře, srovnání s Evropou v posledních dvaceti letech vyznívá pro Starý kontinent katastrofálně. Průměrné roční zhodnocení evropského indexu Euro Stoxx 600 činilo pouhých 3,49 procenta. To je špatná zpráva, nicméně má v sobě i něco pozitivního. A to fakt, že akciová Evropa v posledních letech dramaticky zrychlila. Předsudky vůči Evropě přitom klasicky hovoří o tom, že Starý kontinent je růstově mrtvý a ekonomicky nekonkurenceschopný. Jak se tedy takový skeptik postaví k faktu, že sektorově široký index Euro Stoxx 600 od roku 2022 nesl ročně v průměru 13,9 procenta? A to bez dividend, které jsou v Evropě díky tradičně štědrým „starým“ odvětvím významné?
Marná Evropa? Ale jděte
A právě o této „nové“ době evropských burz si dnes budeme povídat. Konkrétně si zodpovíme otázku, jakým sektorům se v Evropě v posledních letech dařilo nejlépe a jaká étéefka – protože samozřejmě chceme investovat diverzifikovaně a levně bez klasických fondových struktur – vynesla nejvíce. Protože je investoři zřejmě dlouhodobě milují. Tak si tipněte – jaký sektor v Evropě v posledních letech suverénně táhne burzy? Ne, není to energetika. Technologie už vůbec ne, to tedy snad bohužel. Je to…
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