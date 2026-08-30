Češi mohou mít v penzi o milion víc. Stačí změnit dvě věci, ukazuje nový propočet
- Vylepšení penzijního spoření slíbila ministryně financí Alena Schillerová už před prázdninami a návrh zákona nyní v pondělí schválila Babišova vláda.
- Od 1. ledna příštího roku mají nové podmínky platit.
- Celý nový zákon stojí na tom, že přilepšení z velké části zaplatí ze svého penzijní fondy, i když ne úplně, píše Reflex.
Většina účastníků penzijního připojištění dnes odchází do penze po 25 letech šetření se šesti sty tisíci korunami. Po nové reformě spočívající v pokrácení poplatků penzijních pojišťoven a přesvědčení mladých, aby začali spořit o deset let dříve, to má být alespoň 1,6 milionu. A může to být ještě lepší.
Pokud bude rodič ukládat dítěti už od narození 500 korun, získá jeho potomek v 65 letech měsíční rentu přes 19,8 tisíce korun po dobu dvaceti let. Tato kalkulace ministerstva financí počítá s ročním výnosem 7,5 procenta v akciovém fondu, s navýšením úložky na jeden tisíc korun od 25. narozenin účastníka spoření a s třísetkorunovým příspěvkem zaměstnavatele.
Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Už mám předplatné. Přihlásit se