Z herního světa do kožedělného průmyslu. Španěl s Pavlíčkem se chystají ovládnout trutnovskou Karu
Investiční skupina SPM, za níž stojí zakladatelé herního studia Bohemia Interactive Marek Španěl a Slavomír Pavlíček, finalizuje akvizici tradičního výrobce koženého oblečení Kara Trutnov. Podle informací Hospodářských novin jsou obě strany těsně před podpisem smlouvy. Pro miliardáře, kteří zbohatli na globálních hitech jako Arma či DayZ, jde o další logický krok v jejich sílící expanzi do českého retailu a módního průmyslu.
Chystanou transakci potvrdil jak spolumajitel Kary Zdeněk Rinth, tak sám Slavomír Pavlíček. Ačkoliv detaily obchodu zůstávají neveřejné, Pavlíček připustil, že oděvní obor je pro jejich skupinu strategicky zajímavý. Pro Karu, jejíž historie sahá až do roku 1948, znamená vstup silného finančního partnera definitivní tečku za turbulentním obdobím posledních let.
Od úpadku k finanční stabilitě
Trutnovský podnik prošel v minulé dekádě složitým vývojem. V roce 2018 jej Zdeněk Rinth prodal skupině C2H Michala Mičky, pod jejímž vedením však firma skončila v insolvenci s vysokými dluhy. Rinth se následně do čela podniku vrátil a ve spolupráci se skupinou Natland provedl úspěšnou reorganizaci.
Dnešní kondice firmy je podle Rintha nesrovnatelná s obdobím krize. Kara v současnosti provozuje 32 vlastních prodejen a za rok 2024 vykázala čistý obrat přesahující 317 milionů korun při zisku 30 milionů korun. Podnik je aktuálně zcela bez dluhů a úvěrového zatížení.
Skupina SPM tímto krokem potvrzuje svou ambici stát se dominantním hráčem v české módě. V jejich portfoliu se již nachází e-shop Trenýrkárna.cz, značka Feratt či podíly v projektech Freshlabels a CityZen.