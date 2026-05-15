Zdravotnický e-shop míří do insolvence. Nezvládl expanzi, dluží miliony a čelí stížnostem zákazníků
- E-shop OnlineMedical, který prodával doplňky stravy, zdravotnické potřeby i kosmetiku, na sebe podal insolvenční návrh.
- Firma dluží věřitelům přes 18 milionů korun a podle jednatele ji zasáhly problémy s cash flow i neuskutečněná investice, upozornily Hospodářské noviny (HN).
- V posledních měsících se zároveň množily stížnosti zákazníků na dlouhé dodací lhůty, špatnou komunikaci a nevrácené platby.
Internetový obchod OnlineMedical, zaměřený na doplňky stravy, zdravotnické potřeby nebo diagnostické testy, míří do insolvence. Společnost na sebe tento týden podala insolvenční návrh, podle kterého eviduje závazky přesahující 18 milionů korun.
Jednatel firmy Petr Beneš v návrhu uvádí, že problémy začaly už v loňském roce. „Společnost v tomto období zaznamenávala dynamický růst, který však nebyl dostatečně kryt provozním kapitálem, zejména s ohledem na potřebu financování vyšších skladových zásob a významný podíl dobírkových objednávek, které zatěžují cash flow společnosti,“ říká Beneš.
Firma zároveň podle HN počítala s příchodem nového investora a přestože byla letos v lednu uzavřena smlouva, slíbené peníze podle společnosti nakonec nedorazily. OnlineMedical proto omezil investice do marketingu, což se následně promítlo do poklesu tržeb a dalšího zhoršení hospodaření.
Nespočet negativních recenzí
Poslední zveřejněné výsledky firmy za rok 2023 ukazují ztrátu okolo šesti milionů korun. Tržby společnost neuvedla. HN také informovaly, že mezi věřiteli figurují například Kodaňská Office Center, Profimed nebo výrobce kosmetiky Ryor. Největším věřitelem je majoritní vlastník HyperGroup s pohledávkou přes 12 milionů korun.
V posledních měsících se navíc na internetu objevovalo stále více negativních recenzí zákazníků. Ti popisovali dlouhé čekání na objednávky, nedostupnou zákaznickou podporu nebo problémy s vrácením peněz za nedodané zboží. „Katastrofální zkušenost. Zboží objednáno v říjnu a v prosinci ještě nedodáno,“ uvedla jedna ze zákaznic v recenzi na Googlu. Další klient si stěžoval, že obchod nabízí produkty, které nemá skladem, přesto přijímá platby předem. Jiní zákazníci popisovali, že se ani po několika týdnech nedokázali spojit s operátorem a čekali na vrácení peněz po zrušení objednávky.
