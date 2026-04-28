Zisk Philip Morris ČR se propadl o desetinu. Tabákový lídr doplácí na kurz koruny i levnější konkurenci
- Čistý zisk tabákového obra Philip Morris ČR loni klesl o 9,2 procenta.
- Prodeje klasických cigaret i zahřívaného tabáku v Česku a na Slovensku klesají.
- Firma čelí odlivu zákazníků k levnější konkurenci, na což hodlá reagovat úpravou portfolia.
Tabákové společnosti Philip Morris ČR loni meziročně vzrostly tržby bez spotřební daně a DPH o 0,4 procenta na 21,69 miliardy korun. Čistý zisk ale klesl o 9,2 procenta na 3,04 miliardy Kč. Provozní zisk se snížil o 7,1 procenta na 3,72 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy firmy na jejím webu. Odbyt v Česku a na Slovensku se loni meziročně opět snížil. V obou zemích dohromady klesl o 5,3 procenta na 9,2 miliardy kusů výrobků.
Na poklesu zisku se podle firmy negativně podepsal mimo jiné vývoj kurzu koruny k euru i nižší objemy prodeje výrobků ke kouření a strategické investice. Růst tržeb táhl příznivý vývoj cen výrobků ke kouření i bezdýmných výrobků.
Firma loni zaznamenala další propad odbytu výrobků, který se navíc ve srovnání s rokem 2024 prohloubil. Předloni odbyt klesl o 3,4 procenta, kdežto loni o více než pět procent. V Česku odbyt klesl o 4,9 procenta na 5,8 miliardy kusů výrobků a na Slovensku o šest procent na 3,5 miliardy kusů.
V Česku se meziročně snížil odbyt tabákových výrobků určených ke kouření - cigarety a jemně řezaný tabák - o 0,3 miliardy kusů na přibližně 3,4 miliardy kusů. Odbyt bezdýmných výrobků činil asi 2,3 miliardy kusů, stejně jako v roce 2024. Rostl odbyt e-cigaret, ale poklesl odbyt zahřívaných produktů. Na Slovensku odbyt výrobků ke kouření klesl o 0,2 miliardy kusů na 2,3 miliardy. Objem odbytu bezdýmných výrobků dosáhl 1,2 miliardy kusů, takže se meziročně nezměnil.
"Rok 2025 se pro kategorii tabákových výrobků určených ke kouření odehrával v náročném tržním prostředí, zejména v České republice, kde celkový pokles trhu odrážel jak snížení přeshraničních prodejů, tak pokračující posun spotřebitelů směrem k cenově dostupnějším segmentům. Vzhledem k tomu, že naše portfolio je v těchto nižších cenových segmentech méně zastoupeno, dopad tohoto vývoje byl nepřiměřeně vyšší," sdělila firma ve výroční zprávě. Philip Morris podniká opatření, která mají řešit nerovnováhu zastoupení v cenových segmentech. Dopad těchto opatření se ale podle firmy projeví až za delší čas.
Philip Morris ČR je předním výrobcem a prodejcem tabákových výrobků v Česku i na Slovensku. V České republice měla loni firma tržní podíl 39,5 procenta a na Slovensku 50,1 procenta. Podíly se ale mírně snížily. V roce 2024 činily v Česku 40,6 procenta a na Slovensku 52,6 procenta.
V letech 2024 i 2025 firma vyplácela dividendu 1220 korun na akcii. Zda a v jaké výši vyplatí dividendu letos, rozhodnou akcionáři na valné hromadě 29. května.
Philip Morris ČR provozuje výrobní závod v Kutné Hoře a vlastní 99 procent slovenské firmy Philip Morris Slovakia. V Česku a na Slovensku zaměstnává přes 1300 lidí.