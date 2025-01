Bundy nebo silnice. I to se dá vyrobit z tabákových náplní do IQOS

Společnost Philip Morris International má programy na recyklaci jak náplní, tak přístrojů a čeští zákazníci na možnost recyklace reagují prý nadšeně.

Češi - nadšenci do recyklace

„Projekt recyklace náplní jsme nejdřív rozjeli jako pilotní a obrovský zájem lidí nás překvapil. Zákazníci vzali prodejny, kde jsme náplně sbírali, útokem. Předčilo to naše očekávání. To, co jsme chtěli vysbírat za dva měsíce, jsme vysbírali asi za dva týdny,“ uvedla v rozhovoru v pořadu FLOW manažerka produktové udržitelnosti ze společnosti Philip Morris ČR Karolina Nováková.

Náplně pak mohou mít širokou škálu často nepředstavitelného využití. U příležitosti loňského desetiletého výročí značky IQOS vznikla například limitovaná edice zimních bund vyrobených právě z recyklovaných tabákových náplní.

Podílel se na ní světoznámý DJ a producent Steve Aoki a kolekce je zajímavá mimo jiné i proto, že na výplň jedné z bund byl použit acetát celulózy z více než tisíce recyklovaných náplní, které se sbíraly v Česku.

V Česku Philip Morris spolupracuje na programech dalšího využití například s Fakultou chemickou brněnského Vysokého učení technického na metodě takzvané kaskádové recyklace.

Ještě dál je však projekt recyklace na Slovensku. „Na Slovensku už máme svého recyklátora, kterým je společnost Reneso. Naše náplně zpracovávají na pelety, které se pak používají při výrobě asfaltu a jde o velmi úspěšný projekt. Na Slovensku už slouží první takto postavená cesta,“ dodala ve FLOW Nováková.

Jak celý proces recyklace funguje? Co všechno se dá z vysloužilých náplní vyrobit? Jak a kam je mohou zákazníci odevzdat?

Téma jsme probrali podrobně v tomto díle FLOW s Karolinou Novákovou, která je manažerkou produktové udržitelnosti ve společnosti Philip Morris ČR.