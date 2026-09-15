Kandidáti na primátora Prahy 2026: Kdo zdraží parkování a kdo nejrychleji postaví nové byty?
- Komunální volby ve dnech 9. a 10. října rozhodnou o nástupci současného pražského primátora Bohuslava Svobody.
- O křesla v zastupitelstvu hlavního města se letos uchází celkem 24 politických subjektů.
- Přinášíme přehled hlavních kandidátů a jejich konkrétních plánů v oblastech investic, dopravy i bydlení.
Kdo bude příštím primátorem Prahy? Podzimní volby do obecního zastupitelstva 9. a 10. října rozhodnou, kdo usedne na další čtyři roky v radě hlavního města Prahy, a hlavně kdo nahradí současného pražského primátora Bohuslava Svobodu.
Průzkumy volebních preferencí posledních dnů se rozcházejí ve výsledcích, kolik procent by které straně připadlo, a dokonce i v nejsilnější straně.
Podle průzkumu agentury Ipsos, který vznikl pro koalici Spolu, by volby do pražského zastupitelstva ovládlo právě uskupení Spolu pro Prahu se ziskem 23,4 procenta hlasů.
Ipsos: Volební preference – magistrát Praha 2026 |
Podle dat volebního průzkumu agentury Median by komunální volby v Praze vyhrálo hnutí ANO se ziskem 23,3 procenta hlasů.
Median: Volební preference – magistrát Praha 2026 |
Kdo usedne do čela Prahy?
Přinášíme vám přehledně seznam těch, kteří by se podle posledního volebního modelu dostali přes pětiprocentní hranici, a těch, jejichž strany jsou zastoupené v parlamentu. U každého z nich jsme se zaměřili na jejich plány v oblasti investic, dopravy a bydlení.
Jan Hušbauer |
Kandidát na primátora za ANO: Jan Hušbauer
- Věk: 38 let
- Aktuální pozice: Zastupitel hl. města Prahy, místostarosta Prahy 4, manažer
- Volební heslo: Praha bude zase makat
Jan Hušbauer převzal roli pražského lídra ANO teprve v srpnu 2026 po odstoupení Ondřeje Prokopa. Podnikatel a manažer, mimo jiné člen dozorčí rady Technologie hl. m. Prahy.
Hlavní priority pro Prahu:
- Investice: Rychlé uvolnění peněz na okruh a metro D
- Doprava: Reformy parkovacích zón bez plošného zdražování a výstavba nových parkovacích domů
- Bydlení: Výstavba nových obecních bytů
Petr Hlaváček |
Kandidát na primátora za STAN: Petr Hlaváček
- Věk: 65 let
- Aktuální pozice: Zastupitel hl. města Prahy, náměstek pro oblast územního a strategického rozvoje, architekt, pedagog
Petr Hlaváček je bývalým ředitelem Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. V Praze si mimo jiné klade za cíl začít výstavbu Vltavské filharmonie. Působí jako pedagog na své alma mater, na Fakultě architektury ČVUT.
Hlavní priority pro Prahu:
- Investice: Vysokorychlostní vlakové koridory z periferií do města
- Doprava: Zdražení parkování a každoroční redukce parkovacích míst o jedno procento
- Bydlení: Výstavba městských bytů prostřednictvím Pražské developerské společnosti
Tomáš Portlík |
Kandidát na primátora za Spolu: Tomáš Portlík
- Věk: 48 let
- Aktuální pozice: Zastupitel hl. města Prahy, starosta Prahy 9, podnikatel
- Volební heslo: Dám Praze tempo
Tomáš Portlík převzal letos v lednu po Zbyňku Stanjurovi pozici 1. místopředsedy ODS. Vloni ho průzkum agentury Phoenix Research označil za nejoblíbenějšího pražského starostu městské části. Vadí mu pomalá realizace veřejných zakázek.
Hlavní priority pro Prahu:
- Investice: Dostavba okruhu a metra D
- Doprava: Výstavba parkovišť podél železnic, zdražení parkování v centru, zdražení MHD
- Bydlení: Urychlení výstavby městských bytů
Adam Scheinherr |
Kandidát na primátora za Prahu sobě: Adam Scheinherr
- Věk: 39 let
- Aktuální pozice: Zastupitel hl. města Prahy, předseda Prahy sobě
- Volební heslo: Pro Prahu první poslední, Scheinherr like a diamond
Adam Scheinherr je vystudovaný fyzik a strojní inženýr, který byl v minulém volebním období v roli náměstka primátora pro oblast dopravy. Podílel se na vrácení tramvají na Václavské náměstí. Profiluje se jako efektivní kandidát s „tahem na bránu“.
Hlavní priority pro Prahu:
- Investice: Metro, byty, výstavba škol
- Doprava: Nové tramvajové linky, metro D a okružní metro O
- Bydlení: Stavba a nákupy bytů do bytového fondu, regulace krátkodobých pronájmů
Tereza Nislerová |
Kandidátka na primátorku za Piráty: Tereza Nislerová
- Věk: 42 let
- Aktuální pozice: Zastupitelka MČ Praha 4, manažerka Orlen Unipetrolu
Před nastoupením do petrochemické společnosti pracovala Tereza Nislerová v Evropské komisi na pozici referentky pro veřejnou podporu. Zaměřením ekonomka vystudovala mezinárodní management a diplomacii na VŠE.
Hlavní priority pro Prahu:
- Investice: Posílení vlakové dopravy
- Doprava: Zdražení parkování, výstavba parkovacích domů na periferiích
- Bydlení: Urychlení výstavby městských bytů, regulace krátkodobých pronájmů, zvýšení daně z nemovitosti prázdných bytů
Milan Urban |
Kandidát na primátora za SPD, Trikoloru, PRO, Přísahu a nezávislé: Milan Urban
- Věk: 66 let
- Aktuální pozice: Zastupitel hl. města Prahy, architekt
Milan Urban, architekt a politik, potřetí zvolený zastupitel hlavního města, byl mimo jiné předsedou dozorčí rady v Pražské plynárenské. Je zastáncem myšlenky, že nové byty by nemělo stavět město, ale developeři, kteří by část z nich předávali městu namísto příspěvku na infrastrukturu.
Hlavní priority pro Prahu:
- Investice: Městská infrastruktura a doprava
- Doprava: Výstavba podzemních parkovišť a silničních radiál
- Bydlení: Zrušení projektu Housing first a nahrazení jiným řešením, regulace krátkodobého ubytování
Klára Sovová |
Kandidátka na primátorku za Motoristy: Klára Sovová
- Věk: 60 let
- Aktuální pozice: Provozovatelka Luční a Labské boudy, dobrovolná hasička
Podnikatelka a právnička Klára Sovová vidí příležitost pro spolupráci města s ministerstvy kultury a životního prostředí, která řídí Motoristé. Chtěla by v Praze rozhýbat dopravu a „vrátit tak lidem ukradený čas“.
Hlavní priority pro Prahu:
- Investice: Silniční doprava, výstavba bytů
- Doprava: Dostavba vnitřního okruhu, rušení některých cyklopruhů
- Bydlení: Urychlená výstavba městských bytů
Další kandidáti na primátora Prahy 2026
V pražských komunálních volbách se bude o křesla ucházet celkem 24 politických subjektů. Zbývající uchazeče uvádí tabulka níže.
|Kandidující subjekt / strana
|Lídr kandidátky
|Jsme Praha (Jsme Team a Volt Česko)
|Jana Komrsková
|SEN pro Prahu s Václavem Láskou
|Václav Láska
|Spojená levice pro Prahu (KSČM, ČSSD, KSČ)
|Petr Vlček
|Svobodní
|Bedřich Laube
|Patrioti pro Prahu
|Jiří Vítek
|Rezidenti – Rebelové pro změnu Prahy
|Martin Motl
|GEN s podporou veřejnosti
|Roman Mejstřík
|Levice
|Pavel Čižinský
|Naše Praha SNK ED
|Jiří Benýšek
|Libertariánská strana Voluntia
|Tadeáš Janků
|DSZ – Za práva zvířat a NK
|Hana Janišová
|Lepší život pro lidi
|Pavel Opl
|Velký křížek pro Lítačku za kačku – Sousedé pro Prahu
|Hugo Štolba
|Česká strana asociálů
|Lia Nova
|Ano lepší Česko s mimozemšťany
|Jiří Dubský
|Volte Pravý Blok www.cibulka.net
|Petr Cibulka
|Urza.cz: Nechceme vaše hlasy
|Martin Urza
Video: Druhé auto za trojnásobek, maximální daň na prázdné domy. Pirátská kandidátka na primátorku ukázala plán pro Prahu. Sledujte rozhovor v pořadu FLOW.