Komunální volby 2026: Termín, jak hlasovat, pravidla a výsledky
Další řádné volby do zastupitelstev obcí v Česku, tedy komunální volby, se uskuteční v roce 2026, a to v pátek 9. října a v sobotu 10. října. Podívejte se, jak volit do zastupitelstva, jaká specifika mají komunální volby v Praze a dalších velkých městech, jak vznikají kandidátky a jak je to s korespondenční volbou a voličskými průkazy.
Komunální volby se konají jednou za čtyři roky ve všech obcích v České republice. Předchozí volby se tedy uskutečnily v roce 2022, kdy k volbám podle dat Českého statistického úřadu přišlo 46,07 procenta voličů.
Shrnutí důležitých informací
- Volby do zastupitelstev obcí se konají každé 4 roky.
- V roce 2026 proběhnou volby v pátek 9. října (od 14 do 22 hodin) a v sobotu 10. října (od 8 do 14 hodin).
- Občané volí 5 až 55 zastupitelů v obcích; v hlavním městě Praze je to až 70 zastupitelů.
- Právo volit má osoba starší 18 let, která je státním občanem ČR a má v obci trvalé bydliště, anebo státním občanem členského státu EU a zároveň je držitelem potvrzení přechodném pobytu nebo osvědčení o registraci nebo povolení k trvalému pobytu.
Kdy budou komunální volby v roce 2026?
Termín voleb do zastupitelstev obcí vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Vyhlášení se uveřejňuje ve Sbírce zákonů.
Již dnes však známe termín, kdy budou v roce 2026 probíhat komunální volby v Česku. Podle novely Ústavy ČR, která nabývá účinnosti 1. ledna 2026, mají volby do zastupitelstev obcí probíhat první celý říjnový týden.
Zákon o volbách do zastupitelstev obcí potom stanoví, že volby budou probíhat ve dvou dnech – v pátek a sobotu. V roce 2026 tedy volby připadají na pátek 9. října od 14 do 22 hodin a sobotu 10. října od 8 do 14 hodin.
Komunální volby 2026 v Praze a dalších velkých městech
Obce, které jsou členěny na městské obvody nebo městské části, mají určitá specifika. Jde o Brno, Hlavní město Prahu, Liberec, Pardubice, Plzeň, Opavu, Ostravu a Ústí nad Labem. V týchž dnech se totiž konají volby do zastupitelstva celé obce, i do zastupitelstev městských obvodů nebo městských částí.
Do zastupitelstva městského obvodu nebo městské části může volit pouze volič, který je v den voleb přihlášen v tomto městském obvodu nebo městské části k trvalému pobytu. Hlasovací lístek pro volbu do zastupitelstva celé obce a lístek pro volby do zastupitelstva městského obvodu nebo městské části vkládá volič do téže obálky.
Komunální volby v Praze mají navíc další specifikum. Zastupitelstvo Hlavního města Prahy může mít až 70 členů.
Jak volit do zastupitelstva?
Volit do zastupitelstva může volič, který dosáhl v den voleb 18 let, je občanem ČR, anebo občanem členského státu EU za zákonem stanovených podmínek, a je v obci přihlášen k trvalému pobytu.
Adresu volební místnosti je povinen zveřejnit starosta obce minimálně patnáct dnů přede dnem voleb. Tři dny přede dnem konání volen obdrží volič na adresu trvalého pobytu volební lístky. Volič je povinen se ve volební místnosti prokázat dokladem totožnosti.
Volby do zastupitelstev obcí fungují na principu poměrného zastoupení s možností preferenčních hlasů. Volič tak zaškrtne na volebním lístku políčko kandidátní listiny (princip křížkování).
Křížkem označí volič buď pouze jednu volební stranu, anebo pouze vybrané kandidáty z kterékoliv strany. Maximálně může označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno.
Lze kombinovat i oba způsoby – křížkování stran i kandidátů. Při označení jedné volební strany již není možné křížkovat konkrétní kandidáty této strany. K takovému označení se nepřihlíží.
Hlasování mimo trvalé bydliště: Voličský průkaz a korespondenční volba
Na rozdíl od jiných voleb není v komunálních volbách korespondenční volba ani volba na voličský průkaz možná. Občan nemůže volit mimo obec, v níž má trvalé bydliště.
Ze závažných (zejména zdravotních důvodů) může volič požádat obecní úřad a okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky
Kdo může kandidovat a jak vznikají kandidátky
Podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí může být jako zastupitel zvolen každý volič, který nemá překážku výkonu volebního práva a je v den voleb v obci přihlášen k trvalému pobytu.
Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obce mohou podávat volební strany (politické strany, hnutí nebo koalice) nebo nezávislí kandidáti. Každá volební strana smí pro téže zastupitelstvo podat pouze jednu kandidátní listinu. Kandidát může kandidovat pouze na jedné kandidátní listině volební strany pro volby do téhož zastupitelstva obce (resp. pouze v jednom volebním obvodu).
Volební strana může na kandidátní listinu zařadit nejvýše tolik kandidátů, kolik se v dané obci (nebo volebním obvodu) volí zastupitelů, přičemž v malých obcích s nejvýše sedmi mandáty smí počet kandidátů překročit o jednu třetinu, zaokrouhleno dolů. Po uplynutí lhůty šedesáti dnů před dnem voleb už není možné kandidátku nijak doplňovat ani měnit pořadí kandidátů.
Minimální počet zastupitelů obce je ze zákona pět, maximální je až 55, v Praze dokonce až 70 členů. Počet členů zastupitelstva stanoví zastupitelstvo s ohledem na počet obyvatel a velikost územního obvodu. Vodítko stanoví zákon o obcích (obecní zřízení).
|Počet obyvatel obce
|Počet členů zastupitelstva
|Do 500 obyvatel
|pět až 15 členů
|nad 500 do 3 000 obyvatel
|sedm až 15 členů
|nad 3 000 do 10 tisíc obyvatel
|11 až 25 členů
|nad 10 tisíc do 50 tisíc obyvatel
|15 až 35 členů
|nad 50 tisíc do 150 tisíc obyvatel
|25 až 46 členů
|nad 150 tisíc obyvatel
|35 až 55 členů
Zdroj: § 68 zákona o obcích
Počet členů zastupitelstva, který má být volen, se oznamuje na úřední desce obecního úřadu. Rozhodující pro stanovení počtu je počet obyvatel k 1. lednu roku, ve kterém se konají volby.
Online výsledky: Kde je sledovat a jak se sčítají
Aktuální výsledky komunálních voleb budou dostupné online na oficiálních volebních portálech, kde lze v reálném čase sledovat průběžné i konečné statistiky. Po zveřejnění dat zde najdete přehledné grafy, mapy a tabulky, které ukážou, jak jednotlivé obce hlasují. Konkrétní odkazy a detailní přehled online výsledků komunálních voleb doplníme v okamžiku, kdy je Český statistický úřad zveřejní.
Samotné sčítání hlasů probíhá standardním způsobem přímo ve volebních okrscích. Po uzavření volebních místností komise sečtou hlasovací lístky a výsledky následně předávají k elektronickému zpracování. Až budou k dispozici oficiální data, doplníme zde podrobný postup i přímé odkazy na výsledky.
Přehled právního rámce
Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, který upravuje organizaci a průběh komunálních voleb. Stanovuje, kdo má právo volit a kdo může být zvolen do obecního zastupitelstva. Dále určuje pravidla pro vznik a složení kandidátních listin.
Zákon též upravuje průběh hlasování, způsob kroužkování a sčítání hlasů. Řeší také mimořádné volby, tedy nové, dodatečné, opakované volby a opakované hlasování.
Dílčí doplnění procesu komunálních voleb přináší zákon č. 88/2024 Sb., o správě voleb účinný od 1. ledna 2026. Stanovuje jednotný rámec pro vedení volební dokumentace a evidence voličů. Upravuje postup při tvorbě volebních okrsků a činnost okrskových komisí.
Zavádí povinnost využití jednotného informačního systému správy voleb pro koordinaci volebního procesu. Dává též Ministerstvu vnitra zmocnění vydávat prováděcí vyhlášky, které stanoví konkrétní postupy a vzory formulářů potřebné pro průběh voleb.
Jak často se konají volby do zastupitelstev obcí?
Volby do zastupitelstev obcí se konají jednou za čtyři roky. Během čtyřletého volebního období je však možné i mimořádné konání nových, dodatečných nebo opakovaných voleb, případně opakovaného hlasování.
Právní podmínky vymezuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí.
- Nové volby se vyhlašují, pokud zastupitelstvo zanikne.
- Dodatečné volby se konají, není-li v původních volbách zvolen dostatek kandidátů.
- Opakované volby se vyhlašují, pokud soud rozhodne o neplatnosti voleb jako celku.
Kdy se konají nové volby do zastupitelstev?
Nové volby vyhlašuje prezident republiky, pokud zastupitelstvo zanikne. To nejčastěji nastává buď tehdy, kdy počet členů klesne pod zákonné minimum nebo zastupitelstvo se dobrovolně rozpustí. Pak v dané obci proběhnou plnohodnotné komunální volby. Nové zastupitelstvo ale nastupuje pouze do zbytku volebního období.
Hlavní témata kampaní
Komunální volby bývají složitější než jiné typy voleb, jelikož zahrnují široké spektrum místních záležitostí a kandidátů. Komunální volby mají pro občany zásadní význam, protože umožňují volbou členů zastupitelstva přímo ovlivnit fungování obce, ve které žijí.
Pro komunální volby 2026 zatím nejsou k dispozici žádné konkrétní volební programy ani konkrétní kandidáti, strany je obvykle začínají zveřejňovat s blížícím se termínem voleb.
Pravděpodobně se budou řešit témata spojená s otázkami rozvoje infrastruktury, ekonomickým rozvojem, modernizací veřejných služeb, digitalizací správy a ochranou životního prostředí a zlepšováním životních podmínek v dané obcích.