Pavel vetoval rozpočet a Schillerová pálí ostrými. Prezident blokuje bezpečnost i stavbu dálnic
- Ministryně financí Alena Schillerová zkritizovala prezidenta Petra Pavla za veto novely rozpočtových zákonů a věří, že Sněmovna jeho rozhodnutí přehlasuje.
Prezidentovo veto staví na obavě ze zhoršení kontroly veřejných financí a neúměrného rozvolnění výdajových rámců ve prospěch vlády.
Opozice novelu nadále ostré odmítá a potvrdila, že se v případě jejího opětovného schválení obrátí na Ústavní soud.
Prezident Petr Pavel vetem novely rozpočtových zákonů nechrání veřejné finance, ale vetuje možnost sestavit zákonný a realistický rozpočet. Na tiskové konferenci před dnešním jednáním Sněmovny to řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Věří, že dolní komora veto přehlasuje. Zástupci opozičních stran dnes před jednáním novelu opět kritizovali a potvrdili, že v případě přijetí normy se obrátí k Ústavnímu soudu.
K přehlasování prezidentova veta je potřeba nejméně 101 hlasů, koalice jich má v plném počtu 108. „Pravděpodobně to nebude celá 108 z důvodu, že máme nějaké nemocnosti, které nešlo řešit tím, aby kolegové přijeli, ale budeme mít dostatek hlasů na to, abychom to přehlasovali,“ uvedla dnes Schillerová. Tipuje, že hlasovat budou poslanci ve středu.
Pavel v odůvodnění veta mimo jiné uvedl, že zákon podstatně mění způsob hospodaření státu s veřejnými penězi. Oslabil by podle něho také kontrolu veřejných peněz Sněmovnou ve prospěch vlády. Premiér Andrej Babiš (ANO) dříve označil rozhodnutí hlavy státu za nezodpovědné a aktivistické.
Kritiku opozice budí především návrhy Schillerové, o něž Sněmovna novelu k veřejným rozpočtům doplnila. Umožní vládě zvyšovat výdaje na obranu nad Sněmovnou schválený rámec až do roku 2036, o tři roky déle než nyní. Výdaje nad dvě procenta hrubého domácího produktu by se nezapočítávaly do schválených výdajových rozpočtových rámců. Obdobně bude moci vláda navyšovat výdaje na strategické infrastrukturní stavby.
Navýšení výdajů
Kabinet by navíc mohl za zhoršené bezpečnostní situace navýšit výdaje rozpočtu až o deset procent, což letos představuje 240 miliard korun. Další výtkou bylo to, že v některých případech bude moci vláda zasahovat do rozpočtů vybraných kapitol bez souhlasu sněmovního rozpočtového výboru.
Schillerová dnes uvedla, že rozhodnutí prezidenta zákon vetovat respektuje, ale zároveň s ním zásadně nesouhlasí. „Mrzí mě také způsob, jakým k němu dospěl. Pan prezident si mě mohl pozvat. Přišla bych, přinesla bych čísla, zákonné souvislosti i konkrétní dopady jeho rozhodnutí. Vysvětlila bych mu je bod po bodu,“ řekla. Veto podle ní stojí na rozporu, kdy Pavel požaduje vyšší výdaje na obranu než plánuje současná vláda a zároveň vetem žádá, aby nadále platila pravidla, podle kterých má být schodek rozpočtu nejvíce 150 miliard korun.
„Buď pan prezident skutečně požaduje více peněz na obranu, pak ale musí připustit realistické rozpočtové mantinely, a nebo trvá na schodku 150 miliard,“ prohlásila ministryně. Pavel podle ní svým rozhodnutím vetuje hospodářský růst, obranyschopnost i strategické investice. „Dnes proto nebudou poslanci hlasovat proti prezidentovi republiky, ale pro bezpečnost naší země, pro fungující zdravotnictví a školství, pro dálnice a energetickou bezpečnost,“ dodala.