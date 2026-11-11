Šéf ÚOHS přišel o bezpečnostní prověrku. Výběr jeho nástupce provázejí pochyby
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- Petr Mlsna potvrdil ztrátu prověrky, chce se proti verdiktu bránit.
- Vláda vyhlásila výběrové řízení na předsedu úřadu, uchazeči se mohou hlásit do 18. listopadu.
- Podle expertů i opozice to budí pochyby. Kritizují také, že výběr probíhá na poslední chvíli.
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna potvrdil, že mu Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) odebral bezpečnostní prověrku. Dodal, že důvody nezná, ale bude se proti tomuto kroku bránit. Zvažuje přihlášku do výběrového řízení na další funkční období.
Na to, že Mlsna o prověrku přišel, upozornil Deník N. Podle serveru Mlsna nemá od minulého týdne platnou bezpečnostní prověrku na stupeň tajné, kterou při svém nástupu sám zdůrazňoval jako jednu ze záruk důvěryhodnosti. Tím fakticky padly Mlsnovy šance na obhajobu funkce v zahájeném výběrovém řízení, napsal web.
Mlsna upozornil, že pro výkon funkce předsedy ÚOHS není potřebná žádná bezpečnostní prověrka. „NBÚ mi nepravomocně odebral bezpečnostní prověrku, kterou pro výkon funkce nepotřebuji. Důvody neznám, budu se proti tomu bránit. Považuji to za nefér a nespravedlivé. Spekulovat o načasování má smysl. Náš úřad nesedí v koutě, chráníme spotřebitele, narovnáváme trh, trestáme tvrdě kartely. Za posledního půl roku úřad uložil pokuty přes 2,5 miliardy a spoustě lidem a firmám šlápl na kuří oko. Akce vyvolává reakci,“ uvedl Mlsna.
Dodal, že úřad pod jeho vedením nikdy nebude v područí vlivových skupin a bude vždy sloužit spotřebitelům a chránit férovou soutěž. „To je jeho a moje poslání. Kandidaturu do výběrového řízení zvažuji,“ uvedl.
V rozhovoru pro Ekonomický deník uvedl, že odebrání prověrky těsně před vyhlášením výběrového řízení považuje za účelové s cílem jej diskreditovat. Uvedl také, že dosud s jeho prověrkou nebyl žádný problém a NBÚ mu ji před rokem prodloužil na dalších deset let. „Všechno proběhlo bez problémů. Neměl jsem žádný pohovor ani nic podobného. Poslali mi rovnou dokument, že mi obnovují prověrku na stupeň tajné na dalších deset let. Žádný problém tehdy nebyl,“ řekl Mlsna deníku.
TI: Další zpochybnění důvěryhodnosti
Odebrání prověrky je podle ředitele české pobočky Transparency International Davida Kotory dalším závažným signálem, který zpochybňuje Mlsnovu důvěryhodnost. „Transparency International dlouhodobě upozorňuje na pochybnosti o integritě Petra Mlsny, jeho rizikové soukromé vazby na aktéry, o jejichž záležitostech následně rozhoduje, a také na jeho sporná rozhodnutí, která jdou proti metodice jím vedeného úřadu. Příkladem je kauza snížení pokuty pro společnost AŽD,“ řekl Kotora.
„Odebrání bezpečnostní prověrky na stupeň tajné je dalším závažným signálem zpochybňujícím Mlsnovu důvěryhodnost. Člověk s takovými pochybnostmi nemá stát v čele jednoho z nejdůležitějších kontrolních úřadů v zemi, který dohlíží na klíčové miliardové projekty - od dálnic a mostů přes železniční dopravu až po jaderné elektrárny,“ dodal Kotora.
Petr Mlsna stojí v čele úřadu posledních šest let, jeho funkční období končí v prosinci. Dosud na otázky ohledně pokračování ve funkci odpovídal tak, že tuto věc zatím neřeší. V úterý vláda vyhlásila na funkci předsedy ÚOHS výběrové řízení, které bylo také tématem středeční schůzky prezidenta Petra Pavla a premiéra Andreje Babiše (ANO).
Prezident na začátku listopadu řekl, že o tématu s Babišem hovořil několikrát a upozornil ho na to, že očekává vypsání transparentního výběrového řízení s více účastníky. K vypsání soutěže premiéra vyzývaly také neziskové organizace Transparency International, Datlab Institut, Česko, funguj! a Lobbio, které usilují o reformu úřadu. Podle podmínek řízení se mají uchazeči přihlásit nejpozději do 18. listopadu. Vybraný kandidát by měl do funkce nastoupit od prosince.
Podle iniciativy Česko funguj! musí být výběr nového předsedy otevřený, odborný a důvěryhodný. Iniciativa uvítala vypsání výběrového řízení. Vláda ale podle ní nechala výběr na poslední chvíli a podmínky řízení vyvolávají pochybnosti. Krátká lhůta může podle organizace odradit kvalitní odborníky. Zásadní otázkou také podle iniciativy je, kdo bude kandidáty hodnotit. Požaduje proto, aby vláda zveřejnila jména členů komise, hodnoticí kritéria i pravidla pro řešení případného střetu zájmů.
Iniciativa uvedla, že pozice předsedy ÚOHS je jednou z nejvlivnějších funkcí ve státě. „Jen loni předseda ÚOHS samostatně rozhodoval o veřejných zakázkách za 187 miliard korun. Z jeho pozice se rozhoduje také o kartelech a fúzích velkých firem. Výběr člověka s tak rozsáhlými pravomocemi proto musí být otevřený, odborný a důvěryhodný. Zveřejněné podmínky však vyvolávají zásadní pochybnosti.“
„Pochybné vazby na divné lidi“
Také podle opozičních Pirátů antimonopolní úřad pod vedením Petra Mlsny nefunguje. Přitom je to zásadní instituce, na které závisí hladký průběh veřejných zakázek a boj proti kartelovým dohodám, řekl předseda Pirátů Zdeněk Hřib. „Bohužel šibeniční lhůta osm dní na podání přihlášky a zpracování nové koncepce úřadu mnoho optimismu nedodává,“ uvedl Hřib k tendru.
„Kauzy a pochybné vazby na divné lidi ho provázejí dlouhodobě. Škoda, že to muselo dojít až sem, ale aspoň tenhle člověk konečně zmizí. Antimonopolní úřad potřebuje reformu, které Mlsna aktivně bránil, tak snad se teď někam posuneme,“ uvedl na síti X jeho předchůdce Ivan Bartoš.
Bývalý ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (za STAN), který předkládal neúspěšně do vlády návrh na reformu ÚOHS, si myslí, že reforma úřadu je stále potřeba bez ohledu na to, kdo sedí v čele úřadu. „Současný předseda úřadu koncentroval příliš mnoho moci do svých rukou, mohl ovlivnit řadu procesů i výši sankcí. Mohl měnit nebo zrušit rozhodnutí, což my vnímáme, že to nemůže být role jednoho člověka, ale vždycky by to mělo být kontrolovatelné kolektivní rozhodnutí,“ uvedl.