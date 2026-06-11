Budoucnost radiofarmak v Česku. Sledujte debatu o moderní léčbě
- Česko sice patří k evropské špičce ve výzkumu a výrobě radiofarmak, moderní diagnostika a léčba se však k tuzemským pacientům dostává pomaleji než jinde.
- Přední odborníci budou v diskuzi v areálu ÚJV Řež řešit překážky v klinické praxi, schvalovací procesy, udržení specialistů i nutnou podporu ze strany státu.
- Sledujte živě debatu o budoucnosti české precizní medicíny od 9:00.
Česká republika sice patří k evropské špičce ve výzkumu a výrobě radiofarmak, moderní diagnostika a léčba se však k tuzemským pacientům dostává pomaleji než v zahraničí. Význam této oblasti přitom neustále roste s rozvojem precizní medicíny, nových typů PET radiofarmak i s naléhavou potřebou strategické soběstačnosti.
Abychom ale plně využili náš potenciál, je nutné odstranit překážky bránící širšímu uplatnění v klinické praxi, efektivně propojit výrobní kapacity s lékařskými indikacemi a výrazně urychlit schvalovací procesy. Klíčovou výzvou zůstává také schopnost státu přilákat a udržet špičkové odborníky a systematicky podporovat nejen samotný výzkum a výrobu, ale především celkovou dostupnost této moderní péče pro pacienty.
Jak tyto překážky odstranit a proměnit český vědecký potenciál ve skutečný přínos pro nemocné? O tom budou diskutovat přední odborníci z oblasti medicíny, výzkumu, průmyslu i státní správy v areálu ÚJV Řež. Sledujte živě od 9:00.
Program
08:30 – 09:00
Příchod a registrace hostů
09:00 – 09:10
Úvodní slovo moderátora: šéfredaktor E15, Nikita Poljakov
Klíčové momenty programu
9:00 – 9:10
Mgr. Markéta Foldyna Hellová MHA, vrchní ředitelka sekce zdravotnických technologií na MZ ČR.
Jak se vyrábějí radiofarmaka a proč je důležitá vlastní produkce
09:10 – 09:30
Ing. Patrik Špátzal, ředitel divize Radiofarmaka, ÚJV Řež
Zavádění inovací do klinické praxe
09:30 – 09:50
Prim. MUDr. Jozef Kubínyi, Ph.D., FEBNM, primář Oddělení nukleární medicíny
Krajská nemocnice Liberec, a. s.
Technické inovace
09:50-10:10
RNDr. Miloslav Polášek, Ph.D., Vedoucí výzkumné skupiny Koordinační chemie ÚOCHB
Regulace, schvalování a podpora zavádění inovací
10:10 – 10:30
PharmDr. Jakub Velík, ředitel Odboru dostupnosti léčiv, SÚKL
10:30 – 11:30
Panelová debata
Ing. Patrik Špátzal, ředitel divize Radiofarmaka, ÚJV Řež
Prim. MUDr. Jozef Kubínyi, Ph.D., FEBNM, primář Oddělení nukleární medicíny, Krajská nemocnice Liberec
doc. MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D., primář Oddělení nukleární medicíny, Masarykův onkologický ústav
PharmDr. Jakub Velík, ředitel Odboru dostupnosti léčiv, SÚKL
Ing. Ján Milčák, ředitel sekce Provoz reaktorů, Centrum výzkumu Řež
doc. MUDr. David Zogala, Ph.D.,přednosta Ústavu nukleární medicíny, VFN v Praze
Diskuse – dotazy diváků
11:30 – 11:50