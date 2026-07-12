Řepkový byznys Agrofertu se zadrhl. Miliardové zisky vystřídal prudký pád
- Zisk společnosti Preol se meziročně propadl z 896 milionů na pouhých šest milionů korun.
- Největší český zpracovatel řepky doplatil na nižší marže, dražší suroviny i nepříznivý vývoj měn.
- Firma ze skupiny Agrofert varuje, že hlavními riziky zůstávají ceny komodit a energií.
Zpracovatel řepkového semene Preol ze skupiny Agrofert hospodařil loni ze ziskem zhruba šest milionů korun oproti 896 milionům korun v roce 2024. Hospodaření ovlivnil pokles marží výrobků, snížení objemu výroby a negativní vliv měl kurz dolaru a eura. Vyplývá to ze zveřejněné výroční zprávy za rok 2025.
Propad zisku o téměř 99 procent
Preol je největším zpracovatelem řepkového semene v Česku. Právě methylester řepkového oleje má největší podíl na tržbách společnosti. Loni činily 7,2 miliardy korun, o rok dříve byly 7,6 miliardy korun. Podíl exportu na tržbách byl 19 procent, z toho největší podíl měly prodeje v Německu.
Pokles marží vyvolaly vyšší ceny vstupní suroviny na jedné straně a negativní vliv měl kurz dolaru a eura na straně druhé, uvedla firma ve výroční zprávě. Pro letošní rok podnik předpokládá, že výroba bude vytížena. Za hlavní riziko označil cenu komodit a energií. Ke konci roku 2025 zaměstnávala společnost 150 lidí, což je srovnatelné s předchozím rokem.
Biopaliva dál čelí nejistotě
V březnu 2022 rozhodla tehdejší vláda Petra Fialy (ODS) o zrušení povinného přimíchávání biosložky do pohonných hmot. Rozhodnutí bylo reakcí na růst cen pohonných hmot v souvislosti s válkou na Ukrajině. Fiala tehdy uvedl, že přimíchávání biosložky do nafty je drahé a neplní původní ekologické cíle. Rozhodnutí kritizoval Andrej Babiš (ANO), tehdejší majitel Agrofertu. Přimíchávání biosložek do pohonných hmot bylo zavedeno v roce 2007 pro naftu, o dva roky později se zavedlo i pro benzin.
Preol v Lovosicích vyrábí biopaliva, krmiva, potravinářský olej a glycerin farmaceutické kvality. Ročně zpracuje až 460.000 tun řepky. Založena byla firma v roce 2003.
Výroční zpráva obsahuje také informaci, že 20. února 2026 se změnila ovládající osoba Agrofertu na Wilfrieda Reinharda Elbse, svěřenského správce fondu RSVP Trust. Do tohoto fondu v únoru vložil akcie holdingu kvůli střetu zájmu premiér Babiš (ANO).