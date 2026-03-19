Čerpací stanice od začátku bojů v Íránu marže postupně snižují
- Ceny paliv v Česku po vypuknutí konfliktu na Blízkém východě výrazně vzrostly.
- Podle ministerstva financí ale čerpací stanice v posledních týdnech své marže postupně snižují.
- Ve čtvrtek o tom informovalo ministerstvo financí v tiskové zprávě.
Monitoring ministerstva financí ukázal, že čerpací stanice marže od začátku bojů v Íránu a po spuštění monitoringu postupně snižují. Běžné marže u litru nafty byly před krizí 2,70 koruny až 3,20 koruny, po vypuknutí konfliktu klesly na 1,90 korun\ až 2,60 korun\. Po spuštění monitoringu se dále snižovaly až k jedné koruně. Marže 2,35 korun až 2,60 koruny u benzinu zůstala v době před a po vypuknutí konfliktu stejná. Po spuštění monitoringu klesala ke 2,10 koruny.
Ministerstvo sledovalo období od 16. února do 15. března a do zkoumání bylo zapojeno 2530 čerpacích stanic. Ke kontrole cen a marží přistoupilo ministerstvo šest dní po vypuknutí konfliktu na Blízkém východě, který začal 28. února. U nafty od začátku konfliktu klesla indikativní hrubá marže z 2,60 koruny na 0,84 koruny, vyplývá z dat úřadu.
Ve hře jsou vládní opatření
V Česku jsou osmé nejnižší ceny nafty a benzinu v Evropské unii. Průměrná cena nafty v Česku za týden ve středu vzrostla o 2,26 koruny na 43,15 koruny za litr. Od konce února, kdy vypukla válka na Blízkém východě, je vyšší zhruba o deset korun. Benzin Natural 95 za týden zdražil o 1,86 koruny za litr, od konce února o téměř šest korun, čerpací stanice v Česku jej nyní prodávají průměrně za 39,04 koruny za litr.
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) nevylučuje v souvislosti s rostoucí cenou paliv žádná vládní opatření. „Případná vládní opatření by byla systémová a komplexní, aby jediným jejich efektem nebyl vyšší schodek státního rozpočtu a byla by součástí uceleného balíčku," uvedla s tím, že daňová politika nemůže reagovat na denní kolísání na burze.
Ceny pohonných hmot skokově rostou od 28. února, kdy Izrael a USA letecky zaútočily na Írán. Konflikt mimo jiné ochromil dopravu v Hormuzském průlivu, což vedlo k výraznému růstu cen ropy. Průlivem běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy a zemního plynu.