Tahounem růstu mají být firmy, ne stát. Vláda schválila novou hospodářskou strategii
- Vláda schválila novou hospodářskou strategii, která má přesunout roli hlavního motoru růstu na soukromý sektor.
- Dokument počítá s investicemi do energetiky, dopravy, vzdělávání, bydlení i inovací.
- Část plánů ale vyvolává mezi analytiky pochybnosti.
Vláda schválila novou hospodářskou strategii, která má stát na silnějším zapojení soukromého sektoru. Kabinet chce vytvořit podmínky, v nichž se hlavním motorem růstu stanou firmy, nikoli stát. Po pondělním jednání to oznámil premiér Andrej Babiš (ANO). Dokument počítá s řadou kroků ke zlepšení podnikatelského prostředí a zaměřuje se mimo jiné na energetiku, vzdělávání, výzkum a inovace, výstavbu a bydlení či dopravu.
„Hlavním tahounem hospodářství se musí stát privátní sektor, nikoli stát. Úkolem státu bude k tomu vytvořit předvídatelné prostředí,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).
Schválený dokument je rozdělen do několika sekcí hospodářství. V energetice například počítá s výkupem akcií minoritních akcionářů společnosti ČEZ, investicemi do jádra i plynu, přičemž cílem je snížení cen energií.
Důraz na rozvoj oborů korespondující s poptávkou
Ve vzdělávání chce klást důraz na rozvoj oborů korespondujících s poptávkou na trhu práce či na internacionalizaci vysokých škol a změnu systému jejich řízení. K podpoře výstavby a bydlení strategie zmiňuje změny stavebního zákona či reformu nájemního trhu.
V dopravě vláda připravila plán na dokončení dálniční sítě, modernizaci koridorových tratích či zahájení výstavby vysokorychlostních tratí. Další části strategie se věnují cílům v oblasti digitalizace, surovinové bezpečnosti, podnikatelského prostředí nebo financí.
Strategická opatření
„Jde o detailní soubor strategických opatření, které mají vést k dosažení kýženého hospodářského růstu,“ podotkl Havlíček. Jedním z hlavních bodů hospodářského růstu tak podle něj budou investice. Vláda je chce podpořit prostřednictvím finančních nástrojů EU, větším využitím PPP projektů nebo investicemi státních firem. „Chceme méně dotovat a více motivovat firmy k investicím,“ dodal ministr.
Strategie vychází z dokumentu, který představilo hnutí ANO už loni před volbami. Podle Havlíčka práce na strategii trvaly dva a půl roku a podíleli se na nich lidé z podnikatelské sféry, výzkumných organizací nebo univerzit. Ministr zároveň zdůraznil, že strategie je v souladu s programovým prohlášením vlády.
Dokument podle Havlíčka obsahuje časový harmonogram pro plnění jednotlivých opatření. Řízením a kontrolou dodržování strategie byl podle ministra pověřen tým pod ministerstvem průmyslu. Povede ho Havlíček.
Avizovanou snahu o zlepšení podmínek pro soukromý sektor označovali analytici v minulých měsících jako správný krok. Zároveň však byli často skeptičtí k jednotlivým krokům, velká část analytiků byla kritická například k plánovanému zestátnění ČEZ.