Český kapitál obrací tok peněz. Křetínský, Kellnerovi a J&T mění tuzemskou ekonomiku
- Česko bohatne jinak než dříve: rekordních 97,5 procenta hrubého národního důchodu ukazuje, že stále větší část peněz vytvořených českou ekonomikou zůstává doma.
- Od J&T po Křetínského a Kellnerovy vyrážejí tuzemští investoři do světa a ze země, kam se hlavně investovalo, se stává země, která sama investuje.
- Čísla sice vypadají skvěle, ekonomové ale varují, že za zlepšením může být vedle sílícího českého kapitálu také konec investičního cyklu zahraničních firem.
Česká ekonomika má od těchto dnů jedno číslo, které může prezentovat po letech transformace jako důkaz své vyspělosti. Hrubý národní důchod (HND), tedy zjednodušeně řečeno množství peněz vytvořených českými rezidenty, které zůstává v Česku (bez ohledu na to, zda zisky vznikly v zahraičí), dosáhl za rok 2025 rekordních 97,5 procenta HDP. Za úspěchem stojí velkým dílem silné české finanční skupiny a jejich akviziční apetit.
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