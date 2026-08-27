J&T vstupuje do hotelového byznysu. Fond získal velký komplex v centru Prahy
- Fond Prime Hotel Assets Fund spravovaný J&T Investiční společností koupil pražský hotelový komplex Prague Marriott Hotel & Millennium Plaza.
- Kapitálově se na investici podílela J&T Banka a strategickým partnerem v obchodu byla společnost Dosfield Group.
- Součástí komplexu je hotel V Celnici na Praze 1, ale také kanceláře či maloobchodní plochy.
Společnosti o koupi informovaly v tiskové zprávě, výši transakce společnosti nesdělily. Podle J&T se jedná o první společný obchod a mohl by položit základ pro další investice do komerčních nemovitostí, pod nimiž bude podepsána J&T Investiční společnost.
Prague Marriott Hotel má 416 pokojů a konferenční, banketové a volnočasové prostory. Zároveň má zhruba 10 tisíc metrů čtverečních administrativní plochy, prostory pro obchody nebo podzemní garáže. „Věříme, že dokážeme identifikovat kvalitní partnery a aktiva s vyváženým rizikem a zajímavým růstovým potenciálem, které chceme nabídnout i našim klientům. Spolupráce s Dosfield Group a akvizice Prague Marriott Hotel & Millennium Plaza jsou prvním příkladem takové investice," řekl Jan Kotek, člen představenstva J&T Banky.
Hotel bude nadále provozovat společnost Marriott International na základě dlouhodobé manažerské smlouvy. Dosfield Group pak podle tiskové zprávy přinese především znalost hotelového trhu a zkušenosti. Pro J&T Investiční společnost by to mohl být krok ke vzniku nové realitní platformy.
Vzniká nová realitní platforma
„Nyní pro tuto platformu skládáme tým a pracujeme na jejím investičním a organizačním nastavení. Naším cílem je vytvořit dlouhodobě atraktivní investiční příležitost pro naše klienty. Tato transakce nám dává velmi kvalitní základ, na kterém můžeme dál stavět," řekl Tomáš Martinec, generální ředitel J&T Investiční společnosti.
J&T není jedinou českou společností, která v poslední době investovala do nákupu pražských hotelů. Například PPF Real Estate kupuje hotel Diplomat v pražských Dejvicích od thajské firmy Rabbit Holdings za zhruba 1,8 miliardy korun. Patria, která spadá pod ČSOB, od Investiční společnosti Amundi koupila vedle multifunkční haly Forum Karlín také hotel Ibis v ulici Na Poříčí.
Z dat realitní společnosti Cushman & Wakefield vyplývá, že v Česku se loni prodalo 16 hotelů za 764 milionů eur (18,7 miliardy korun). Ve srovnání s rokem 2024 se objem investic zvýšil pětkrát, transakcí bylo o šest více a více než tři čtvrtiny z nich se uskutečnily v Praze.