Každý Čech nyní „dluží“ přes 342 tisíc. Státní dluh je na novém rekordu
- Český státní dluh vzrostl na rekordních 3,727 bilionu korun.
- Na každého obyvatele Česka připadá teoretický dluh přes 342 tisíc korun.
- Náklady na obsluhu dluhu dál rostou a letos mohou dosáhnout 110 miliard korun.
Český státní dluh v prvním pololetí vzrostl o 49,2 miliardy korun na rekordních 3,727 bilionu korun. Ve čtvrtletní zprávě o řízení státního dluhu to v pátek uvedlo ministerstvo financí. Na každého Čecha tak teoreticky připadá dluh 342 034 korun. Míra zadlužení od počátku roku klesla z 42,9 procenta hrubého domácího produktu (HDP) na 42,4 procenta HDP.
Stát letos počítá s dluhem téměř čtyři biliony korun
Za zvýšením státního dluhu stojí podle ministerstva především prodej státních dluhopisů kvůli pokrytí splátek dluhu a průběžnému krytí schodku státního rozpočtu. Na konci června vykázal rozpočet deficit 183,6 miliardy korun.
Podle Strategie financování a řízení státního dluhu, jejíž aktualizaci v pátek ministerstvo financí zveřejnilo, by se měl dluh do konce roku zvýšit na 3,991 bilionu korun. Míra zadlužení by měla dosáhnout 44,4 procenta HDP.
Strategie předpokládá, že za celý rok bude třeba na primárním trhu vydat střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy v nominální hodnotě 270 až 370 miliard korun. Objem uskutečněných emisí za první pololetí dosáhl 169,4 miliardy korun. Čtvrtletní zpráva také upozorňuje na to, že ministerstvo v prvním čtvrtletí obnovilo program prodeje dluhopisů občanům, kteří nakoupili obligace celkem za 74 miliard korun. Emise se však uskutečnila až v tomto týdnu, proto není do statistik za první pololetí zahrnuta.
Úroky z dluhu spolknou rekordní desítky miliard
Čisté výdaje na obsluhu státního dluhu dosáhly v prvním pololetí 50,7 miliardy korun. Za celý rok by podle ministerstva měly dosáhnout 110 miliard korun po loňských 98,1 miliardy korun. Výdaje na obsluhu dluhu rostou s ohledem na jeho rostoucí objem.
České státní dluhopisy mají průměrnou dobu splatnosti 6,3 roku. Je to blízko strategického cíle ministerstva financí, který je stanoven na 6,5 roku. Největší část českých státních dluhopisů drží domácí banky, zhruba čtvrtinu drží zahraniční subjekty.
Státní dluh je tvořen dluhy vlády a vzniká především hromaděním schodků státního rozpočtu. Financován je pokladními poukázkami, státními dluhopisy, přímými půjčkami nebo půjčkami od Evropské investiční banky.