Kdo stále víc zásobuje Česko? Největší skokan překvapí, Rusko z první dvacítky zmizelo
- Nejvíce poskočily země z druhé desítky největších importérů do Česka.
- Velcí dovozci si většinou pouze upevňují pozici.
- Nejvíce poskočila země mimo EU kvůli energetice.
Největšími dovozci zboží do Česka jsou dlouhodobě Německo a Čína. Jak se ale za 20 let proměnilo pořadí ostatních importérů? Podívejte se na žebříček největších skokanů sestavený podle dat Českého statistického úřadu. Země nahoru tlačí elektronika nebo také energetika.
10.–9. Itálie
Žebříček otevírá Itálie, která se za dvě dekády posunula sice jen o jednu příčku, ale zároveň dlouhodobě patří mezi největší importéry zboží do Česka. Přestože nejde o výrazný skok, její postavení to dlouhodobě posiluje. Důvodem je především silné propojení českého a italského průmyslu. Řada českých podniků využívá italské komponenty a technologie ve strojírenství, automobilovém průmyslu nebo výrobě spotřebního zboží.
Vedle strojů, průmyslových zařízení a automobilových dílů tvoří významnou část dovozu také textil, nábytek nebo keramika. Pro české spotřebitele je pak Itálie samozřejmě spojena především s potravinami. Do obchodů míří těstoviny, káva, sýry, olivový olej nebo víno. Právě spojení silného průmyslu s tradičními spotřebními výrobky činí z Itálie jednoho z nejvýznamnějších obchodních partnerů Česka.
10.–9. Polsko
Stejně se v žebříčku posunulo také Polsko, které se už v roce 2025 stalo třetím největším dovozcem zboží do Česka po Německu a Číně. Česká a polská ekonomika jsou dnes propojené více než kdy dříve. Vedle geografické blízkosti tomu napomáhá i rozvoj dopravní infrastruktury, společný evropský trh nebo rozsáhlé výrobní řetězce, ve kterých české a polské firmy často spolupracují. Polsko navíc patří mezi nejrychleji rostoucí ekonomiky Evropské unie, což se odráží i v sílícím vzájemném obchodu.
Dovoz z Polska je mimořádně rozmanitý, ale na rozdíl od většiny zemí v první desítce hrají významnou roli potraviny. Do Česka míří například maso, mléčné výrobky, cukrovinky nebo nápoje, které jsou díky blízkosti výrobců snadno dostupné i pro české obchodní řetězce. Vedle toho se z Polska dovážejí automobilové součástky, elektrotechnika, nábytek nebo domácí spotřebiče.
8.–7. Maďarsko
Maďarsko si za posledních 20 let polepšilo o dvě příčky. V zemi v posledních letech výrazně rozšířily své aktivity automobilky i výrobci elektroniky a nově také firmy zaměřené na výrobu baterií pro elektromobily. Díky tomu se země stala důležitým článkem evropských dodavatelských řetězců, jejichž součástí jsou i české podniky.
Z Maďarska do Česka nejčastěji míří automobilové díly, elektrotechnické komponenty, průmyslové stroje nebo rafinované ropné produkty. Význam dovozu v posledních letech posilují také baterie a další součásti využívané v elektromobilitě. České firmy tak z Maďarska nedovážejí jen hotové výrobky, ale především komponenty, které dále využívají ve vlastní průmyslové výrobě.
8.–7. Francie
O dvě příčky nahoru se posunula také Francie. Její postavení posiluje především silná průmyslová základna a zaměření na výrobky s vysokou přidanou hodnotou. Obchod mezi oběma zeměmi podporují také rozsáhlé investice francouzských firem v Česku a dlouhodobá spolupráce v automobilovém, energetickém nebo leteckém průmyslu.
Ze země galského kohouta se do Česka dovážejí především osobní automobily a automobilové díly, významný podíl mají také léčiva, kosmetika, chemické výrobky nebo průmyslové stroje. Vedle toho se na českém trhu dlouhodobě prosazují i francouzské potraviny a nápoje, například sýry či vína.
6.–5. Turecko
Turecko za posledních 20 let poskočilo o tři místa. Zároveň ale nepatří mezi nejvýznamnější importéry, protože v celkovém dovozu skončilo loni na 17. místě. Řada mezinárodních firem v Turecku vybudovala závody, které zásobují evropský trh, a těží přitom z výhodné geografické polohy i celní unie se zeměmi EU pro průmyslové zboží.
Z Turecka se do Česka dovážejí především textil a oděvy, domácí spotřebiče, automobilové díly nebo výrobky z oceli. Silné postavení mají třeba spotřebiče značky Beko nebo komponenty pro evropské automobilky vyráběné v tureckých firmách. Vedle průmyslového zboží si Turecko udržuje význam i v dodávkách zemědělských produktů, například ovoce, ořechů či sušených plodů.
6.–5. Spojené státy americké
Obchodní vztahy se za posledních 20 let posílily také se Spojenými státy. Na rozdíl od většiny evropských zemí nestojí jejich význam na geografické blízkosti ani na každodenních dodávkách pro výrobní závody, ale především na dovozu technologicky vyspělých výrobků s vysokou přidanou hodnotou. Rostoucí obchod podporují také americké investice v Česku, úzká spolupráce v leteckém, obranném či farmaceutickém průmyslu a silné ekonomické vazby mezi Evropskou unií a Spojenými státy.
Z USA se do Česka dovážejí především léčiva, laboratorní a měřicí přístroje, polovodiče, elektronické součástky nebo letecké komponenty. Tyto výrobky často nacházejí uplatnění v českém průmyslu, zdravotnictví nebo výzkumu. Vedle nich se na český trh dostávají také spotřební produkty známých amerických značek, například kosmetika či některé potraviny.
4. Španělsko
Španělsko se blíží desítce největších dovozců zboží do Česka. Za posledních 20 let se posunulo o čtyři místa. Význam této jihoevropské země roste například díky silnému španělskému automobilovému průmyslu a stále větší specializaci tamních výrobců. Španělsko dnes patří mezi největší producenty osobních automobilů v Evropě a řada vozů i komponentů z tamních továren směřuje právě na český trh.
Vedle automobilů a jejich součástek dováží Česko ze Španělska také průmyslové stroje, elektroniku nebo farmaceutické výrobky. Významnou část dovozu ale tvoří i potraviny, které se od ostatních evropských partnerů liší středomořským charakterem. Do českých obchodů pravidelně míří citrusové plody, rajčata, papriky, olivový olej nebo víno, jejichž produkci nahrává teplé podnebí Pyrenejského poloostrova.
3. Jižní Korea
Země, které se umístily na špičce tohoto žebříčku, možná nepatří k největším dovozcům do Česka, ale jejich význam postupem let zesiluje, a to i v případě strategických komodit. Za jihokorejským růstem stojí především prudký rozvoj tamního technologického průmyslu i silné postavení firem v automobilovém a elektrotechnickém odvětví. České hospodářství je s korejskými výrobci propojeno také díky investicím společností Hyundai, Kia, Samsung nebo LG, které působí přímo ve střední Evropě a jsou součástí společných dodavatelských řetězců.
Právě elektronika, baterie a další technologie patří mezi nejrychleji rostoucí dovozní položky posledních let. Obchodní vztahy mezi oběma zeměmi by navíc mohl v dalších letech posílit i projekt výstavby nových jaderných bloků v elektrárně Dukovany, který má na starost jihokorejská společnost KHNP.
2. Rumunsko
Jeden z největších skoků zaznamenalo Rumunsko. To se sice sotva dostalo do dvacítky největších dovozců zboží do Česka, ale skok o osm míst nelze přehlédnout. Souvisí to s rychlou proměnou rumunské ekonomiky po vstupu do Evropské unie v roce 2007. Země se postupně stala atraktivní destinací pro zahraniční investory, kteří zde vybudovali výrobní závody zaměřené především na automobilový, elektrotechnický a strojírenský průmysl.
Z Rumunska se do Česka dovážejí především automobilové díly, kabelové svazky, elektrická zařízení nebo průmyslové stroje. Významnou roli hrají také výrobky automobilky Dacia, která je součástí skupiny Renault a patří mezi největší průmyslové podniky v zemi. Vedle průmyslového zboží se dovážejí i výrobky ze dřeva, nábytek nebo některé zemědělské produkty.
Vůbec největší skok v pořadí mezi dovozci do Česka statistici evidují u Norska, které se posunulo o devět míst na celkové 14. místo v roce 2025. Za tímto růstem stojí především energetika. Země patří mezi největší evropské producenty ropy a zemního plynu a její význam pro český dovoz ještě vzrostl po roce 2022, kdy evropské státy začaly ve velkém nahrazovat dodávky energetických surovin z Ruska.
Právě Rusko v roce 2025 po postupném odklonu od jeho ropy a zemního plynu vypadlo z dvacítky největších dovozců zboží do Česka. Změna evropských energetických toků v posledních letech pomohla Norsku posunout se mezi nejvýznamnější obchodní partnery Česka. Ropa a plyn tak tvoří největší část dovozu. Vedle toho se do Česka dovážejí také hliník a další neželezné kovy, ryby nebo chemické výrobky.