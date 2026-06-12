Michl naznačil obrat. ČNB může navzdory Babišovi už příští týden zvýšit sazby
- ČNB zvažuje zvýšení úrokových sazeb už na červnovém zasedání.
- Guvernér Aleš Michl odmítl, že by rozhodování ovlivňovali politici.
- Rizikem pro inflaci zůstávají dražší energie a napětí na Blízkém východě.
Česká národní banka (ČNB) by mohla už tento měsíc přikročit ke zvýšení úrokových sazeb, aby tak omezila inflační tlaky. Ve čtvrtečním rozhovoru s agenturou Bloomberg to naznačil guvernér ČNB Aleš Michl. Premiér Andrej Babiš přitom nedávno Michla vyzval, aby centrální banka úroky snížila.
Nastavením úrokových sazeb se bude ČNB zabývat příští týden ve čtvrtek. Na svém květnovém zasedání centrální banka základní úrokovou sazbu nechala na 3,50 procenta.
Argumenty pro vyšší sazby sílí
Michl v rozhovoru s Bloombergem uvedl, že argumenty pro zvýšení úrokových sazeb zesílily a že úprava sazeb na červnovém zasedání je reálnou možností. Dodal, že politická prohlášení na rozhodnutí ČNB nebudou mít vliv, a slíbil zachování nezávislosti centrální banky.
Premiér Babiš měnovou politiku ČNB kritizoval v souvislosti s vysokými sazbami hypoték. Podle předsedy vlády není důvod k tomu, aby Česko mělo vyšší sazby než eurozóna.
ČNB trvá na nezávislosti
Evropská centrální banka (ECB) ve čtvrtek podle očekávání zvýšila základní úrokové sazby o čtvrt procentního bodu. Klíčová depozitní sazba tak vzrostla na 2,25 procenta. Michl nicméně podle Bloombergu uvedl, že krok ECB nebude pro rozhodování ČNB zásadním faktorem. Dodal, že ČNB učiní rozhodnutí na základě vlastního posouzení rizik.
O zpřísňování měnové politiky v Česku se začalo spekulovat kvůli konfliktu na Blízkém východě, který koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán. Válka ochromila lodní dopravu v klíčovém Hormuzském průlivu, kterým běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy. To vedlo k růstu cen pohonných hmot po celém světě, což vyvolalo obavy ze vzestupu inflace.
Zákon o České národní bance stanovuje, že její hlavní cíl je péče o cenovou stabilitu. ČNB cílí na stabilní udržení inflace na dvou procentech. Meziroční míra inflace v Česku se v dubnu vyšplhala na půlroční maximum 2,5 procenta, v květnu však sestoupila na 2,1 procenta.