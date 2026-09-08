Nezaměstnanost v Česku zůstala na pěti procentech, polovina uchazečů už se hlásí online
- Uchazečů o práci mírně přibylo, počet volných míst naopak klesl.
- Meziročně se v srpnu nezaměstnanost zvýšila.
- Téměř polovina nově evidovaných uchazečů podala žádost přes aplikaci Jenda.
Nezaměstnanost v Česku v srpnu činila pět procent, zůstala tak stejná jako v červenci. Úřady práce na konci srpna evidovaly téměř 374 tisíc uchazečů o zaměstnání, zhruba o sedm tisíc více než o měsíc dříve. Naopak počet volných pracovních míst proti červenci klesl, úřady jich nabízely přes 99 tisíc. Údaje zveřejnil Úřad práce ČR. V porovnání s loňským srpnem míra nezaměstnanosti stoupla, před rokem dosahovala 4,5 procenta.
„Srpnová nezaměstnanost zůstala na pěti procentech a situace na trhu práce je nadále stabilní. Pozitivně hodnotím také pokračující digitalizaci služeb úřadu práce. Více než 45 procent nově evidovaných uchazečů už podalo žádost online prostřednictvím Klientské zóny Jenda,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO).
Nejvyšší nezaměstnanost zůstala v Ústeckém kraji, kde na konci srpna činila 7,3 procenta. Následoval Moravskoslezský kraj se 7,1 procenta. Naopak nejnižší nezaměstnanost byla v Praze, a to čtyři procenta. „Ve srovnání s červencem zůstal podíl nezaměstnaných osob na stejné úrovni v Ústeckém kraji, ve všech ostatních krajích vzrostl o 0,1 procentního bodu,“ uvedl Úřad práce ČR.
Z regionů zaznamenaly nejvyšší podíl nezaměstnaných okresy Karviná a Most, kde nezaměstnanost přesahuje deset procent. Přes osm procent nezaměstnaných evidovaly Bruntálsko a Chomutovsko. Naopak nejnižší nezaměstnanost, 2,1 procenta, byla v okresech Praha-východ a Praha-západ.
Až 19 uchazečů na jedno místo
Během srpna se na úřadech práce nově zaevidovalo téměř 46 tisíc lidí, naopak odešlo 39 tisíc uchazečů a do nového zaměstnání nastoupilo 29 tisíc lidí. Z celkového počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání bylo 204 tisíc žen, což je téměř 55 procent celkového počtu nezaměstnaných.
Nejvíce volných pracovních pozic nabízeli i v srpnu zaměstnavatelé v Praze, a to přes 22 tisíc, následoval Středočeský kraj. Na jedno volné pracovní místo aktuálně připadá v Česku v průměru 3,8 uchazeče o zaměstnání, nejvíce je to na Karvinsku (19,2).
„Data o volných pracovních místech z evidence Úřadu práce ČR na rozdíl od statistik evidovaných nezaměstnaných komplexně nepokrývají celý trh práce. Řada pozic se inzeruje a obsazuje na pracovním trhu prostřednictvím dalších portálů a sociálních sítí,“ uvedl Úřad práce ČR.