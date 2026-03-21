Nová inflační vlna a skokově dražší půjčky? Hormuzská krize hrozí zatlačit českou ekonomiku do kolen
- Konflikt v Íránu a blokáda Hormuzského průlivu způsobily skokové zdražení plynu na 65 EUR/MWh a ropy Brent nad 110 USD.
- Energetický šok v kombinaci s oslabující korunou a výpadkem produkce hnojiv hrozí obnovením vysoké inflace.
- Evropský průmysl kvůli ztrátě konkurenceschopnosti stupňuje tlak na revizi systému emisních povolenek.
Útoky Spojených států a Izraele na Írán přinesly chaos do jedné z nejbohatších ropných oblastí světa. To má dalekosáhlé důsledky pro globální dodávky energie. Světové trhy to může ovlivnit zřetelně více než začátek války na Ukrajině. Nepříjemný dopad to bude mít i na Evropu, pokud bude konflikt trvat déle. A vypadá to, že to moc rychlá válka nebude.
Donald Trump hovořil o čtyřech až pěti týdnech útoků. Vzhledem k tomu, že Írán útočí prakticky na vše v okolí, je uklidnění situace v krátké době čím dál méně pravděpodobné a válka může trvat i déle. Po zemích Perského zálivu, v nichž mají USA vojenské základny, začaly létat drony i na Ázerbájdžán na severu a cílem útoků se stal v Gruzii i ropovod BTC, vedoucí z ázerbájdžánského Baku do Turecka. Teče jím třicet procent izraelského dovozu ropy a zásobuje i Evropu.
Lodní doprava v Hormuzském průlivu, kterým protéká pětina světového obchodu s ropou a plynem, téměř ustala. To se pochopitelně propsalo do cen. Na evropském trhu vyletěly ceny zemního plynu v prvních dnech konfliktu z 32 eur za megawatthodinu nad 65 eur počátkem tohoto týdne, což je nejvíce od ledna 2023. Nicméně během několika dnů se stabilizovaly kolem padesáti eur, což je stále cena odpovídající začátku roku 2025, v němž plyn vytrvale zlevňoval. A cítili to lidé na svých účtech za topení.
Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!