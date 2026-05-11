Utáhněte si opasky a rok nekupujte zlato. Nejlidnatější země začíná přenášet válečnou zátěž na obyvatele
- Indie je vysoce závislá na průchodu zboží Hormuzským průlivem, nyní jí chybí plyn na vaření a není kam prodávat koření.
- Za zlato země utrácí desítky miliard dolarů ročně, ty je nyní potřeba ušetřit na nákup energií.
- Módí se nejspíš pokusí částečně přenést obrovské válečné škody na obyvatele.
Indie je jednou z asijských zemí, na které tvrdě dopadá konflikt na Blízkém východě. Do regionu jde za normálních okolností patnáct procent indického exportu a z tamních zemí pochází pětina indického importu. Krize dopadá nejenom na energetiku nejlidnatější země. Ovlivňuje i řadu dalších sektorů, například producenty rýže, koření, keramiky a textilu. Premiér Naréndra Módí už téměř 1,5 miliardy Indů vyzval, aby si pořádně utáhli opasky.
Covidová opatření ožívají
Módí požádal obyvatele, aby se částečně vrátili k opatřením, která fungovala během pandemie koronaviru. Mají šetřit palivo prací z domova. Když už vyrazí pryč, doporučuje jim používání veřejné dopravy a spolujízdu. „Musíme omezit spotřebu benzinu a nafty. Ve městech s linkami metra bychom se měli rozhodnout cestovat pouze metrem,“ prohlásil. Indy nabádá i k tomu, aby omezili cesty do zahraničí.
Indie dováží zhruba 85 procent svých potřeb ropy a silně se přitom spoléhá na Hormuzský průliv. Z Perského zálivu importuje polovinu suroviny, šedesát procent zkapalněného zemního plynu (LNG) a téměř veškerý zkapalněný ropný plyn (LPG). Ten se často používá na vaření v domácnostech i restauracích. Jeho nedostatek v zemi vyvolal potíže na sociálních sítích i příliv receptů na jídla z jednoho hrnce a tipů na přípravu jídla bez plynu.
Velký stát se usilovně snaží o diverzifikaci zdrojů energií, což ovšem znamená i zvýšené nákupy v Rusku. „Soutěž o ruskou ropu mezi Indií a Čínou byla intenzivní a bude pokračovat i v případě červnových zásilek,“ řekl CNBC Muyu Xu z analytické společnosti Kpler.
Tlak na devizové rezervy je neúprosný
Premiéra znepokojuje, že vyšší ceny energií vyvíjejí velký tlak na rupii a devizové rezervy. „S tím jak benzin a nafta globálně podražily, musíme také klást velký důraz na úsporu deviz,“ podotkl. Vláda proto mimo jiné žádá lidi, aby se po dobu jednoho roku vyhýbali nákupu zlata, za které často utrácejí velké částky zejména v období svateb.
Země je druhým největším kupcem zlata na světě po Číně. V loňském finančním roce za jeho dovoz utratila téměř 72 miliard dolarů, což je zhruba desetina celkové hodnoty importu. Oproti předešlému roku šlo o nárůst o čtvrtinu na rekordní úroveň. Nejvíce ho dovezla ze Švýcarska.
„Rostoucí ceny ropy a globální nestabilita vyvíjejí silný tlak na indické devizové rezervy a snížení výdajů na dovoz zlata a cestování do zahraničí by zemi mohlo pomoci je šetřit,“ vysvětlil pro Financial Times (FT) premiérův apel Devarsh Vakil ze společnosti HDFC Securities.
Zemědělci měli potíže už v době dostatku hnojiv
Kromě energetických produktů a zlata je problematický i dovoz hnojiv. Módí proto farmáře požádal, aby jejich používání omezili na polovinu. Indičtí zemědělci přitom v uplynulých měsících vyjadřovali obavy, že pokud nebudou mít dost hnojiv kvůli uzávěře Homuzu a prudkému nárůstu jejich cen, sklizeň skončí katastrofálně.
„Už teď se potýkáme s tím, abychom měli zisky. Pokud nedostaneme hnojiva, bude menší výnos. To ovlivní celou mou rodinu a celý region, protože jsme zcela závislí na zemědělství,“ citoval minulý měsíc The Guardian Gurvindera Singha, který pěstuje rýži a pšenici.
I v případě hnojiv je Indie druhým největším konzumentem po Číně. Vláda v dubnu zvýšila dotace na povzbuzovače růstu, aby ochránila agrární sektor před cenovým šokem. Již v předešlých letech přitom utrácela za tento program desítky miliard dolarů. Kritici tvrdí, že celý zemědělský sektor v zemi je problematický. Zejména menší farmáři hospodaří se ztrátami a jsou zadlužení. Současná válka tak oboru nejspíš udělí další velkou ránu.
Obchod s kořením vázne
Na farmáře ale nedopadají pouze problémy s hnojivy a růstem nákladů na paliva. Indie je největším producentem koření na světě v čele s chilli, římským kmínem, pepřem a kurkumou. Jejich pěstitelé zažívají těžké časy kvůli tomu, že nemalou část produkce za normálních okolností posílají do zemí na Blízkém východě. A zejména Spojené arabské emiráty jsou v této branži také důležitým distribučním střediskem.
„Čísla ukazují na významný, ale ne katastrofický dopad. Oproti čtvrtletnímu exportu ve výši přibližně 1,2 miliardy dolarů by průmysl koření mohl za tři měsíce ztratit 90 až 180 milionů dolarů. Dodatečná zátěž z nákladní dopravy, logistiky a pojištění by mohla činit zhruba třicet až šedesát milionů,“ odhadl podle Deutsche Welle Gulshan John ze společnosti Nedspice. Zasaženi jsou také pěstitelé ovoce, ale i nezemědělské sektory jako produkce keramiky, textilu a stavebních materiálů.
Komentátoři mají za to, že Módího aktuální výzvy jsou prvním krokem k přijetí nějakých závazných opatření. Podotýkají, že se vláda dosud zdráhala přistoupit k nepopulárním změnám, protože se v několika indických státech v dubnu konaly volby. Módího strana nakonec poprvé v historii zvítězila v Západním Bengálsku, což premiérovi rozvázalo ruce.
Indové se musí připravit, že za krizi zaplatí
„Nyní, když jsou volby za námi, může být Módí realističtější ohledně ekonomických problémů,“ řekla FT Madhavi Aroraová ze společnosti Emkay Global Financial Services. Podle ní se Indové nejspíš musí připravit na růst cen pohonných hmot, který dosud absorbovala vláda a státní ropné společnosti. „Nyní je čas zapojit spotřebitele. Myslím, že všichni ekonomičtí aktéři musí nést tíhu,“ zdůraznila.
Hlavní ekonomický poradce v zemi Venkatramanan Anantha Nageswaran už v březnu varoval, že obchodní deficit země významně vzroste. „Udržení jeho zvládnutelnosti bude vyžadovat sdílení zátěže mezi vládou, domácnostmi a podniky,“ uvedl podle CNBC.
Ekonomové kvůli válce v Íránu už také revidují hospodářské prognózy Indie, v posledních letech nejrychleji rostoucí velké ekonomice světa. Většinou je zatím snižují zhruba o půl procentního bodu na úroveň kolem šesti procent.
