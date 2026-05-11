Udržitelnost jako konkurenční výhoda? Jihomoravská Tierra Verde uspěla mezi nejlepšími firmami Evropy
• Jihomoravská společnost Tierra Verde uspěla v mezinárodním kole soutěže SME EnterPRIZE, kterou pořádá pojišťovací skupina Generali. Na pondělní akci v Bruselu byla zařazena mezi jedenáct evropských firem oceněných titulem „Sustainability heroes“.
• Soutěž vybírala z více než 8500 mikro, malých a středních podniků z jedenácti evropských zemí. Tierra Verde vyrábí udržitelnou drogerii a kosmetiku a staví na lokálních dodavatelích i cirkulárním přístupu.
• Generali zároveň v Bruselu představila páté vydání Bílé knihy o udržitelnosti malých a středních podniků. Podle ní udržitelné principy ve svém podnikání využívá 41 procent evropských firem ze segmentu malých a středních podniků.
Česká společnost Tierra Verde se dostala mezi jedenáct nejlepších evropských mikro, malých a středních podniků, které podle mezinárodní poroty v rámci svého podnikání prosazují zásady udržitelnosti. Firma z jižní Moravy ocenění získala v pátém ročníku soutěže SME EnterPRIZE, kterou pořádá pojišťovací skupina Generali. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo v pondělí 11. května v Bruselu.
Byznys malých firem pod tlakem regulací
Do letošního ročníku se vedle České republiky zapojilo dalších deset evropských zemí: Rakousko, Chorvatsko, Francie, Německo, Maďarsko, Itálie, Portugalsko, Slovinsko, Bulharsko a Španělsko. V jednotlivých zemích se soutěžilo ve dvou kategoriích udržitelného podnikání. První se zaměřuje na pozitivní dopad firem na životní prostředí, druhá na rozvoj komunit, zaměstnanců a jejich rodin.
Z více než 8500 evropských mikro, malých a středních společností vybrala porota jedenáct firem, které získaly titul „Sustainability heroes“. Mezi nimi je i Tierra Verde, která už osmnáct let vyrábí ekologickou drogerii a kosmetiku. Firma staví na lokálních dodavatelích, cirkulárním přístupu a vlastní filozofii „True Eco“.
Před pěti lety Tierra Verde prošla výraznou změnou vlastnické struktury. Do firmy vstoupili manželé Zuzana a Jannis Samarasovi, spojení se skupinou Kofola, kteří v českém výrobci ekologické drogerie získali třetinový podíl. Menší podíl tehdy získal také provozní ředitel Jan Čillík, zatímco dosavadní spolumajitelé Martin Dokoupil a Tibor Schätzel ve společnosti zůstali.
„SME EnterPRIZE dává prostor firmám, které dokazují, že udržitelnost není trend, ale každodenní rozhodování. Malé a střední podniky dnes často místo podpory musí čelit byrokracii a rostoucím nárokům, přesto jsou to právě ony, kdo posouvají ekonomiku správným směrem. Příběh společnosti Tierra Verde ukazuje, že skutečná udržitelnost stojí na vytrvalé práci, inovacích a hodnotách, díky nimž se české firmy dostávají i do mezinárodního povědomí,“ uvedl Roman Juráš, generální ředitel a předseda představenstva Generali České pojišťovny.
Podle Generali má soutěž upozornit na roli menších firem v evropské ekonomice. Právě segment malých a středních podniků tvoří významnou část evropského byznysu, zároveň je ale pod tlakem rostoucích regulatorních požadavků, administrativy, dražšího financování i dopadů klimatických změn. Generali proto soutěž spojuje také s debatou o tom, jak firmám usnadnit přechod k udržitelnějšímu provozu a jak posílit jejich odolnost.
Globální nejistota vyžaduje větší odolnost podniků
„Pět let po svém vzniku je SME EnterPRIZE důkazem dlouhodobého přesvědčení skupiny Generali, že malé a střední podniky jsou klíčové pro udržitelný růst a ekonomickou odolnost Evropy,“ uvedl generální ředitel skupiny Generali Philippe Donnet. Podle něj chce skupina stát po boku malých a středních firem při zvládání dopadů klimatických změn i širší transformace směrem k udržitelnosti.
Roman Juráš, generální ředitel a předseda představenstva Generali České pojišťovny (vlevo) a Jan Čillík ze společnosti Tierra Verde (vpravo) |
Donnet zároveň zdůraznil, že v době rostoucí globální nejistoty není odolnost menších podniků pouze otázkou ekologické transformace, ale i strategickým tématem pro ekonomiky jednotlivých zemí. „V době rostoucí globální nejistoty není posilování odolnosti těchto podniků jen nutností, ale i strategickou prioritou pro naše ekonomiky i společnosti,“ řekl šéf Generali.
Udržitelnost pomáhá předvídat budoucí regulace EU
Součástí bruselské akce bylo také představení pátého vydání Bílé knihy o udržitelném podnikání malých a středních firem. Generali ji připravila ve spolupráci se SDA Bocconi School of Management. Dokument vychází z diskusí s více než 1100 malými a středními podniky napříč Evropou a zaměřuje se na to, jak firmy přistupují k udržitelnosti, klimatickým rizikům a regulatorním změnám.
Podle Bílé knihy využívá udržitelné principy ve svém podnikání 41 procent malých a středních podniků v Evropě. V roce 2020 to bylo 34 procent. Generali vývoj interpretuje jako důkaz, že přechod k udržitelnému podnikání pokračuje navzdory ekonomické a geopolitické nestabilitě posledních let.
Udržitelnost podle dokumentu firmám nepřináší pouze reputační efekt, ale i konkrétní provozní a obchodní výhody. Pozitivní dopad na životní prostředí uvádí 81 procent dotázaných firem. Přibližně 74 procent podniků zaznamenává vyšší spokojenost zaměstnanců i zákazníků a více než dvě třetiny firem potvrzují posílení své konkurenční pozice.
Nově se podle Generali ukazuje také to, že udržitelnost firmám pomáhá lépe předvídat evropskou regulaci. Tuto výhodu uvádí 62 procent dotázaných podniků. Zároveň roste povědomí o klimatických rizicích. Oproti předchozímu období se zvýšilo z 50 na 55 procent, což podle autorů Bílé knihy ukazuje, že dopady klimatických změn se stále silněji propisují do rozhodování firem napříč odvětvími.
Administrativa jako největší zátěž
Malé a střední podniky ale zároveň upozorňují na překážky, které jim přechod k udržitelnějšímu fungování komplikují. Mezi hlavní problémy řadí administrativní zátěž, složitou regulaci a absenci jasného a srozumitelného legislativního rámce. Právě menší firmy často nemají vlastní týmy, které by se dokázaly věnovat compliance, reportingu nebo vyhodnocování klimatických rizik.
„Soutěž SME EnterPRIZE vznikla s cílem podporovat dialog a sdílenou odpovědnost mezi společnostmi, politiky a finančními institucemi, protože dlouhodobou konkurenceschopnost lze budovat pouze společně. Tato transformace bude vyžadovat čas. Směr je však jasný a my zůstáváme odhodláni podporovat odolnost SME firem jako společnou investici do prosperity a kvality života nás všech,“ doplnil Donnet.
Na slavnostním vyhlášení v Bruselu vystoupili také zástupci evropských institucí. Mezi hosty byli místopředseda Evropského parlamentu Martin Hojsík, eurokomisařka pro životní prostředí, vodní odolnost a konkurenceschopné oběhové hospodářství Jessika Roswall, generální ředitel Evropské komise pro komunikační sítě, obsah a technologie Roberto Viola a Stijn Vermoote z Evropského centra pro střednědobé předpovědi počasí.
Vedle české Tierra Verde se mezi oceněné firmy zařadily například rakouský sociální podnik MyAbility, který podporuje začleňování lidí se zdravotním znevýhodněním do byznysu, bulharský výrobce udržitelných přízí Monatex, chorvatská firma Linteo zaměřená na reklamní textilie z recyklovaných materiálů nebo francouzský Neocem, který vyrábí nízkouhlíkový cement z vytěženého jílu ze stavebních projektů.
Tierra Verdetak získala mezinárodní ocenění v době, kdy se udržitelnost evropských firem dostává do složitější fáze. Zatímco část podniků ji už vnímá jako součást své konkurenceschopnosti, další narážejí na náklady, regulaci a nejistotu. Bruselská akce Generali proto nevyzněla pouze jako předání cen, ale také jako připomínka, že bez menších firem se evropská zelená transformace neobejde.