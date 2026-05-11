Po 11 letech povolování míří na Smíchov další miliardový projekt. UDI tam postaví 1200 bytů
- Developerská společnost UDI Group začne na pražském Smíchově stavět čtvrť s 1200 byty za šest miliard korun.
- První budova projektu SIDE Smíchov Living s 373 byty nyní získala stavební povolení a měla by být hotová na přelomu let 2028 a 2029.
- UDI Group o tom dnes informovala v tiskové zprávě, projekt dříve známý pod pracovním názvem Vltava Meadows budou tvořit tři budovy.
Povolovací proces potřebný k zahájení výstavby trval podle ředitele UDI pro Českou republiku Tomáše Kaluše 11 let. Projekt vznikne na území bývalého brownfieldu mezi Strakonickou a Nádražní ulicí. Vedle bytů budou jeho součástí obchody, služby a zeleň. SIDE Smíchov Living bude mít podlažní plochu 58 tisíc metrů čtverečních. Součástí budou menší a středně velké byty, které by podle UDI měly být určeny jako investice, tak k bydlení.
Architektonický návrh čtvrti vypracovalo studio CMC Architects, vedené Davidem Richardem Chisholmem. Ateliér se dříve podílel například na podobě Nuselského pivovaru, kancelářské čtvrti Rustonka či karlínské kanceláře Butterfly. Na architektonické a urbanistické přípravě SIDE Smíchov Living se podílelo také studio Upstructure a vizuální podobu projektu a jeho marketingovou strategii vytvořila agentura Menhart.
Město ve městě
„Projekt jsme navrhli jako město ve městě, které navazuje na industriální historii Smíchova a současně vytváří novou identitu místa u řeky. Naším cílem bylo vytvořit nadčasovou architekturu ukotvenou v kontextu města a shonu každodenního života," uvedl Chisholm.
SIDE Smíchov Living patří podle tiskové zprávy k nejvýznamnějším investicím UDI Group. Mimo Česko skupina podniká také například v Polsku, Srbsku, Maďarsku, na Kostarice či v Panamě. Na stavby v zahraničí se skupina soustředí zhruba v poslední dekádě. V roce 1996 převzal po svém otci vedení společnosti Radek Menšík. Firma dříve stavěla ve větších městech v Česku a později se rozšířila i do Prahy. Následně se Menšík rozhodl do firmy investovat a vytvořit z ní mezinárodní skupinu se současným názvem UDI Group. Celková hodnota připravovaných a realizovaných projektů skupiny přesahuje 60 miliard korun.
Smíchov patří společně například s bývalým nákladovým nádražím na Žižkově či brownfieldem Bubny-Zátory mezi takzvané velké rozvojové území v metropoli. Novou čtvrť s názvem Smíchov City například staví Sekyra Group. V té by mělo být zhruba 1600 bytů a řada kancelářských prostor. Výstavba má stát 35 miliard korun a dalších 15 miliard bude vynaloženo na veřejné investice spojené s infrastrukturou.