Obchod století na ropném trhu. USA získaly přístup k pětině venezuelských rezerv
- Venezuelský parlament schválil bezprecedentní stoletou energetickou smlouvu, která Spojeným státům zajišťuje přístup k pětině prokázaných ropných rezerv země.
Soukromá společnost NABEP získala pronájem 17 ropných polí s cílem zvýšit těžbu na více než milion barelů denně, přičemž USA převezmou ve firmě 35procentní podíl.
Smlouva upevňuje dominantní vliv USA ve Venezuele, který dramaticky vzrostl po lednovém zadržení prezidenta Nicoláse Madura americkými speciálními silami.
Venezuelský parlament v úterý schválil smlouvu, podle které Spojené státy získají přístup k pětině prokázaných ropných rezerv jihoamerické země. O přijetí smlouvy, kterou americký prezident Donald Trump označil za největší ve světové historii, podle agentur Reuters a AFP informoval předseda venezuelského Národního shromáždění Jorge Rodríguez.
„Podpora energetické smlouvy mezi Bolívarskou republikou Venezuela a Spojenými státy americkými byla schválena,“ oznámil Rodríguez.
Reuters označil smlouvu za bezprecedentní. Podle ujednání získá soukromá ropná společnost North American Blue Energy Partners (NABEP), kterou vede venezuelský podnikatel Alejandro Betancourt, na sto let pronájem 17 venezuelských ropných polí, v nichž se nacházejí zásoby ropy v objemu přibližně 65 miliard barelů, což odpovídá zhruba pětině celkových prokázaných venezuelských ropných rezerv. USA pak podle Bílého domu převezmou 35procentní podíl v této společnosti a bude jim zaručeno 20 procent z produkce ropy spolu s předkupním právem na zbývající produkci.
NABEP je nyní po americkém Chevronu druhým největším soukromým producentem ropy ve Venezuele. V současnosti produkuje přibližně 170.000 barelů ropy denně. Společnost uvedla, že chce, aby její produkce v dohledné době překročila milion barelů denně.
Rozsáhlé investice
Prozatímní venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová o víkendu prohlásila, že dohoda umožní významné zvýšení těžby ropy a přinese Venezuele rozsáhlé investice a daňové příjmy.
Spojené státy výrazně posílily svůj vliv ve Venezuele po lednovém únosu prezidenta Nicoláse Madura, kterého do USA dopravily americké speciální síly; Madura americké úřady obvinily mimo jiné z narkoterorismu. Caracas později přistoupil na dohodu, v rámci které se export venezuelské ropy uskutečňuje pod americkým dohledem. Spojené státy zprostředkovávají prodej venezuelské ropy do zahraničí a inkasují příjmy z tohoto prodeje, které pak předávají podle svého uvážení venezuelské vládě.