Růst české ekonomiky letos zpomalí na 1,8 procenta, říká zpráva Evropské komise
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- Příští rok prognózuje komise Česku oživení, které však v dalším období opět vystřídá pokles.
- Inflaci budou tlačit nahoru cenové šoky v oblasti energií.
- Deficit veřejných financí má v roce 2027 dále stoupnout na 3,3 procenta HDP a na této úrovni zůstat i v dalším roce.
Růst Česka by měl letos podle odhadu Evropské komise (EK) zpomalit na 1,8 procenta. Pokles ale bude jen krátkodobý. Už v příštím roce má naopak tuzemská ekonomika zrychlit na 2,5 procenta, očekává komise.
Hlavním tahounem růstu bude soukromá spotřeba, kterou podpoří také zvýšená veřejná spotřeba. EK to uvedla ve svém podzimním hospodářském výhledu. Podle prognózy budou vyšší ceny energií a rostoucí nejistota tlumit hospodářskou aktivitu zejména letos.
Po oživení v příštím roce má však růst české ekonomiky opět zpomalit. Pro rok 2028 prognózuje EK České republice výkon na úrovni 2,1 procenta.
„Inflace by měla v roce 2026 dosáhnout 2,1 procenta, v roce 2027 zrychlit na 2,8 procenta a v roce 2028 zpomalit na 2,5 procenta,“ uvádí zpráva komise, která se týká ČR. Cenové šoky v oblasti energií tlačí podle prognózy inflaci nahoru, jejich dopad na spotřebitelské ceny se však projeví především v roce 2027. „V roce 2026 by měl pokles cen elektřiny - způsobený tím, že stát trvale převzal od spotřebitelů úhradu poplatků za podporu obnovitelných zdrojů energie - kompenzovat většinu nárůstu cen pohonných hmot a zemního plynu,“ dodává zpráva.
Růst hrubého domácího produktu (HDP) podle komise letos zpomalí na zmíněných 1,8 procenta, což odráží dopad cenového šoku v oblasti energií a záporný příspěvek čistého vývozu. Následně v roce 2027 by měl růst zrychlit na 2,5 procenta, a to díky silné spotřebě domácností a vlády, investicím a lepšímu příspěvku čistého vývozu, než se v roce 2028 zpomalí na 2,1 procenta.
„Navzdory poklesu spotřebitelské důvěry od března 2026 se předpokládá, že spotřeba domácností v letech 2026 i 2027 vzroste téměř o 2,5 procenta. Přispěje k tomu další růst reálných mezd, odložená poptávka a pokles míry úspor domácností,“ uvádí zpráva komise. Míra úspor domácností v Česku patří podle EK k nejvyšším v Evropské unii, a to zejména v důsledku přetrvávající nejistoty spotřebitelů a větších nerovností v rozdělení disponibilních příjmů.
Deficit veřejných financí Česka by měl letos vzrůst na 2,7 procenta HDP z loňských 2,2 procenta. V roce 2027 by měl dále stoupnout na 3,3 procenta HDP a na této úrovni zůstat i v roce 2028. K růstu výdajů přispějí zejména vyšší náklady na obranu, sociální dávky, odměňování zaměstnanců veřejného sektoru a obsluhu státního dluhu. Veřejný dluh by měl podle prognózy vzrůst ze 44,2 procenta HDP v roce 2025 na 49,5 procenta v roce 2028.