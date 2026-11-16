Oslavy 17. listopadu omezí dopravu v centru Prahy. Podívejte se na program a otevírací dobu obchodů
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- V úterý 17. listopadu 2026 se v centru Prahy konají oslavy 37. výročí sametové revoluce, které nabídnou program na Národní třídě, Václavském náměstí i na Albertově.
- Vzhledem k vysoké očekávané účasti doporučují organizátoři k přesunu využívat městskou hromadnou dopravu a v době odpolední špičky se vyhýbat vytíženým místům.
- Podívejte se na přehled akcí, přesné časy jednotlivých událostí i na informace o dopravních uzavírkách a otevírací době obchodů.
Časy důležitých akcí 17. listopadu
- 10:00 – Oficiální zahájení programu na Albertově a start Korza Národní.
- 15:00 – Začátek satirického průvodu Sametové posvícení v parku Kampa.
- 16:36 – Zahájení Koncertu pro budoucnost na Václavském náměstí.
- 17:11 – Tradiční Modlitba pro Martu z balkonu Paláce Metro na Národní třídě.
Oslavy 17. listopadu začnou na Albertově
Tradiční vzpomínkové akce odstartují v 10 hodin na pražském Albertově, kde v roce 1989 započal studentský průvod. Organizaci má na starosti iniciativa Svobodný listopad ve spolupráci s Univerzitou Karlovou. Na místě budou probíhat prezentace studentských spolků a debaty politologických klubů.
Ve 12 hodin je na programu hlavní pietní akt, během něhož vystoupí Sbor Univerzity Karlovy, proběhnou proslovy zástupců akademické obce a dojde ke kladení věnců. Následovat bude živá debata týdeníku Respekt a ukončení programu na Albertově je plánováno na 15 hodin. Vstup je zdarma a bez registrace.
Korzo Národní: Program, Modlitba pro Martu a davy lidí
Největší pouliční slavnost Korzo Národní proběhne na uzavřené Národní třídě v čase od 10 do 20 hodin. Letošní ročník nese motto „Nezůstávejme stranou. Demokracie stojí na každém z nás.“ Návštěvníci se mohou těšit na 160 programových bodů včetně divadelních představení, živých podcastů nebo speciálního Obýváku Václava Havla.
Jeden z nejočekávanějších okamžiků celého dne nastane vpodvečer. V 17.11 zazní z balkonu Paláce Metro Modlitba pro Martu jako vyvrcholení divadelní performance Dům všech. V tomto čase, zhruba od 15 do 19 hodin, bude Národní třída sloužit jako místo setkání tisíců lidí. Úsek mezi ulicemi Voršilská a Spálená se během pietního aktu zaplní a projít jím bude velmi náročné.
Organizátoři proto doporučují rodinám s dětmi, seniorům a lidem s kočárky, aby se místu pod palácem Metro v čase Modlitby pro Martu vyhnuli. Pietní akt bude možné sledovat na velkoplošných obrazovkách, které budou umístěny na křižovatce Národní a Karoliny Světlé a na rohu ulic Národní a Na Perštýně. Svíčku lze během dne v klidu zapálit u Srdce Václava Havla na náměstí u Národního divadla nebo u pamětní desky na Kaňkově domě.
Koncert pro budoucnost 2026 na Václavském náměstí
Václavské náměstí bude od odpoledních hodin patřit Koncertu pro budoucnost, který se letos koná pod heslem „My, nebo nikdy“! Zahájení proběhne symbolicky v 16.36, předcházet mu bude workshop pro děti a živé natáčení podcastu.
Během podvečera se na pódiu vystřídají různí umělci a řečníci. Vystoupí například kapela Olympic, Michal Hrůza, Renne Dang nebo Robert Křesťan s Druhou trávou. Z řečníků promluví moderátor Daniel Stach, herec Miroslav Krobot nebo bývalý ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov.
Obrovský zájem každoročně budí hudební vystoupení mezi 19.07 a 20.16, kdy zazní česká státní hymna v podání Báry Basikové. Řadu lidí také zajímá, kdo zazpívá Modlitbu pro Martu na Václavském náměstí – tuto čest v roce 2026 dostala zpěvačka Marie April.
Sametové posvícení a Lichtenštejnský palác
Součástí pražských oslav je také patnáctý ročník satirického karnevalu Sametové posvícení. Průvod masek v nadživotní velikosti začne v 15 hodin na Kampě. Trasa Sametového posvícení následně povede přes Karlův most a Staroměstské náměstí až k Národní třídě, kam dorazí zhruba v 18.15. Průvod bude zakončen v Kampusu Hybernská.
Pro zájemce o architekturu a historii otevírá Úřad vlády letos popáté a naposledy Lichtenštejnský palác na pražské Kampě. Dny otevřených dveří zde probíhají od 10 do 18 hodin, přičemž poslední prohlídka startuje v 17 hodin. Budova nedaleké Strakovy akademie se pak mezi 16. a 22. hodinou slavnostně rozsvítí v barvách české trikolory.
Jak se dostat do centra: Posílené metro a změny v dopravě
Největší vliv na dopravu v centru bude mít Korzo Národní. Národní třída je pro automobilovou dopravu uzavřena od půlnoci. Podle informací Pražské integrované dopravy (PID) zde od 4.30 ráno až do půlnoci nepojedou ani tramvaje. Zrušen je také provoz tramvají přes most Legií.
Dopravní podnik se na nápor návštěvníků připravil a od 10 do 22 hodin posílí provoz metra na lince A. Naopak u povrchové dopravy musejí cestující počítat s odklony. Změny tras se dotknou tramvajových linek 2, 9, 18, 22 a 23. Výpadek spojů v centru pomůže od 10 do 22 hodin nahradit speciální dočasná tramvajová linka 27, která propojí nádraží Braník a Špejchar.
K přesunu na Národní třídu a Václavské náměstí bude nejspolehlivější využít metro (stanice Můstek nebo Národní třída), případně tramvajové zastávky Lazarská nebo Národní divadlo. Návštěvníci, kteří do Prahy míří z regionů vlakem na hlavní nádraží, dojdou na Národní třídu pěšky za zhruba 20 minut.
Pozor také na sdílená kola a koloběžky. Parkovací zóny pro ně budou na Národní třídě dočasně vypnuté a jízda ulicí je zakázána. Z bezpečnostních důvodů bude navíc ulice Mikulandská sloužit od 15 do 19 hodin pouze jako úniková cesta. Z Národní do ní lze kdykoliv odejít, ale nebude možné z ní do davu vstoupit.
Otevírací doba obchodů 17. listopadu
Jelikož je 17. listopad státním svátkem, mnoho lidí automaticky předpokládá, že supermarkety a nákupní centra zůstanou zavřené. Zákon o prodejní době v maloobchodě se ale na Den boje za svobodu a demokracii nevztahuje. Obchody 17. listopadu mají ze zákona povoleno mít otevřeno bez omezení.
Proč a co vlastně 17. listopadu slavíme?
Sedmnáctý listopad je v Česku státním svátkem, který nese oficiální název Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. Datum propojuje odkaz dvou historických událostí spjatých se studenty a akademickým prostředím.
Rok 1939 připomíná tragické události spojené s tehdejším studentstvem, které uctil studentský průvod o padesát let později.
V roce 1989 pak komunistický režim právě 17. listopadu násilně potlačil pokojnou studentskou demonstraci v Praze. Tento zásah vyvolal masové protesty známé jako sametová revoluce, které následně vedly k pádu totalitního režimu a otevřely zemi cestu k demokracii, politickým změnám a svobodě projevu.