Havlíčka a Schillerovou přivítal na Národní třídě pískot, oba politici protesty respektují
Čtěte e15 v Googlu přednostně
Nastavte si e15 jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
- Oslavy doprovází nespokojenost části veřejnosti s kroky vlády, která hodlá změnit financování veřejnoprávních médií.
- Prezident Pavel kabinetu připomněl, že nevládne jen svým voličům, ale celé zemi.
- Poslanec Nacher upozornil na rostoucí napětí ve společnosti.
Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva připomíná řada akcí napříč regiony. Lidé vzpomínají na pád komunistické totality v roce 1989 a také na perzekuci studentů za nacistické okupace v roce 1939.
Středobodem oslav 37. výročí sametové revoluce je Národní třída v Praze, kde se odehrává celodenní program nazvaný Korzo Národní. Řada akci se koná i v Brně, Ostravě nebo Hradci Králové.
Oslavy letos doprovází nespokojenost části veřejnosti s kroky ministerstva kultury pod vedením Oty Klempíře (za Motoristy) a také se záměrem vlády změnit financování veřejnoprávních médií.
Místopředsedu vlády Karla Havlíčka a ministryni financí Alenu Schillerovou (oba ANO) přivítal dopoledne na Národní třídě hlasitý pískot a pokřiky „Hanba!“, „Fuj!“ nebo „Demisi!“.
Přes napjatou atmosféru dali oba politici najevo, že protesty respektují. „Pár lidí tady zapíská, pár vás zase podpoří, to je všechno dobré,“ řekl Havlíček. Schillerová zdůraznila, že svoboda slova znamená také respektovat názory, se kterými člověk nesouhlasí.
Havlíček se vyjádřil i k nedávné protivládní demonstraci na Letné. Podle něj mají lidé právo demonstrovat, i když nejsou spokojeni s výsledky voleb. Vadilo mu ale skandování na podporu Palestiny, které během protestu zaznívalo.
Schillerová zároveň hájila nepřítomnost premiéra Andreje Babiše, který odcestoval do Izraele. Podle ní jde o důležitou zahraniční cestu a premiér plní své povinnosti. „Tak já doufám, že se spokojíte letos s námi,“ uvedla. Připomněla, že Babiš na Národní třídu pravidelně chodí, pokud je v Česku.
Napětí ve společnosti roste, řekl Nacher
Na Národní třídě vystoupil rovněž poslanec ANO Patrik Nacher, který upozornil na rostoucí napětí ve společnosti. Podle něj je atmosféra kolem oslav 17. listopadu s přibývajícími lety stále vyhrocenější. „Úkolem nás politiků je, abychom to napětí snižovali,“ míní. Dodal, že politici by měli k připomínce výročí přistupovat s pokorou a společenské napětí dále nevyhrocovat.
Ministr školství Robert Plaga (za ANO) ocenil zapojení studentů do celospolečenské debaty. Podle něj je to jednou z rolí univerzit. Ohledně sporu o televizní a rozhlasové poplatky vyzval k věcným diskusím nad podstatou problému, ocenil by méně emocí na obou stranách.
„Byl bych rád, abychom - nejenom studenti, ale celá společnost - měli kritické myšlení. Aby ty debaty byly věcné, což bohužel nejsou a mohou za to obě strany,“ řekl Plaga.
Zopakoval, že debata o zrušení poplatků je naprosto legitimní. „Ale to zpracování, pojetí nočního jednání, šťastné není. Ze strany ministerstva kultury bych to dělal jinak, měl bych debatu mnohem otevřenější, už než to šlo do prvního čtení. Myslím, že to tomu rozhodně nepomohlo,“ soudí. Názory lidí, kteří přišli v neděli demonstrovat na Letnou, nebere Plaga na lehkou váhu.
Babišova návště Izraele je aktuální, míní Pavel
Premiér Babiš, kterého opozice kritizuje za neúčast na oslavách kvůli cestě do Izraele, plánuje položit květiny u lavičky Václava Havla v areálu Telavivské univerzity.
odle Babiše je 17. listopad mimo jiné o možnosti svobodně říkat pravdu a nebýt za ni popotahován nebo volit si jednou za čtyři roky vládu. Napsal to na síti X. Poděkoval mladým, kteří za svobodu bojovali v letech 1939 i 1989. Vyzval lidi, aby se nehádali a oslavovali Českou republiku.
Prezident Petr Pavel nevidí problém v tom, že si premiér připomíná 17. listopad během pracovní návštěvy Izraele. Podle něj je téma jeho zahraniční cesty je aktuální. Babiš v pondělí jednal s izraelskými představiteli o nákupu dalších systémů na posílení protivzdušné obrany Česka. „Já si myslím, že bychom asi neměli brát účast na státním svátku jako nějakou povinnost,“ prohlásil Pavel.
Prezident se vyjádřil také k financování veřejnoprávních médií a demonstraci na Letné, které se zúčastnilo 400 tisíc lidí. Vláda podle Pavla nemůže svůj mandát a program uplatňovat po celé čtyři roky beze změny a nereagovat na názory občanů. „Politika se takto nedá dělat. Při nedělní demonstraci zaznělo mnoho podnětů, které si zaslouží diskusi.,“ řekl v rozhovoru pro ČT na Národní třídě.
„Samotný fakt, že je něco v programovém prohlášení, ještě neznamená, že je to správně. Je to výrazem toho, že většina voličů si něco takového přeje, ale to neznamená, že by neměli přihlížet k tomu, co si přeje menšina. Není to zas tak malá menšina - výsledky nebyly pro vládu jednoznačné. Měla by brát v úvahu, že velká část veřejnosti může mít jiný názor, a o těch názorech by s ní měla diskutovat, protože je vládou pro celou zemi, nejenom pro své vlastní voliče,“ vzkázal Pavel.
Pět osobností obdrží ocenění
Pět osobností, které se postavily nacistům, komunistům či Rusům na Ukrajině, obdrží Ceny Paměti národa. Letošními laureáty jsou disident Miloš Rejchrt a politická vězeňkyně Vlasta Černá z České republiky, účastník druhé světové války Daniel Lehotský a chartista Miroslav Lehký ze Slovenska a oběť ruských zločinů na okupovaném území Ukrajiny Stanislav Asejev. Slavnostní večer s předáním cen začne ve 20:00 v Národním divadle v Praze.
„Před lidmi, kteří nasadili své životy za svobodu v dobách totalitních režimů, nebo i dnes na Ukrajině, cítím obrovský obdiv, respekt a také ostych. Jejich obdivuhodné činy v nás vyvolávají otázku, jestli i my bychom obstáli,“ uvedl ředitel organizace Post Bellum, která ocenění uděluje, a zakladatel Paměti národa Mikuláš Kroupa.