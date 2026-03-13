Tesla se v Číně zhluboka nadechla, BYD zůstává tamním králem elektromobilů
- Prodeje Tesly z čínské továrny v lednu a únoru vzrostly meziročně o 35 procent na 127 728 vozů.
- Tesla drží v Číně druhé místo za BYD, ale její prodeje jsou stále více než dvojnásobné oproti dalším rivalům.
- Domácí konkurence sílí, nové modely od Geely či Xiaomi už v prodejích porážejí Teslu i BYD.
Prodeje elektromobilů Tesla vyrobených v Číně v prvních dvou měsících letošního roku meziročně výrazně vzrostly. Americká automobilka tak částečně smazala náskok domácího rivala BYD. Podle dat Čínské asociace osobních automobilů (CPCA) firma v lednu a únoru udala 127 728 vozů, což představuje meziroční růst o více než 35 procent. Statistiky byly upraveny tak, aby zohlednily tradiční zpomalení prodejů během dvoutýdenních oslav čínského nového roku v polovině února, poznamenává web CNBC.
Produkce z gigafactory Tesly v Šanghaji, která vyrábí modely Model 3 a Model Y pro domácí trh i export do Evropy a dalších regionů, tak skončila na tamním trhu druhá za BYD. Ten však ve stejném období vykázal meziroční pokles dodávek o 36 procent.
Konglomerát BYD přitom v roce 2025 poprvé za celý kalendářní rok sesadil Teslu z pozice největšího světového prodejce elektromobilů. Aktuální čísla ale naznačují, že poptávka po vozech Tesly zůstává relativně silná. Prodeje jejích čínských elektromobilů jsou stále více než dvojnásobné oproti dalšímu konkurentovi, společnosti Leapmotor.
Globální oživení
Podle agentury Reuters navíc v únoru rostl i počet nových registrací vozů Tesla v Evropě, což je ukazatel skutečných prodejů. Velká část těchto aut přitom pochází právě z šanghajské továrny.
Konkurence však rychle sílí. BYD minulý týden představil novou baterii Blade a technologii rychlého nabíjení, která má umožnit zvýšit kapacitu baterie z 10 na 97 procent za devět minut. Firma zároveň posiluje zahraniční expanzi a v únoru poprvé prodala více aut v zahraničí než na domácím trhu.
Čínští výrobci navíc stále agresivněji konkurují širší nabídkou funkcí a nižšími cenami. V únoru se nejprodávanějším autem v Číně stal model Xingyuan od Geely, který předčil nabídku Tesly i BYD. O měsíc dříve zase SUV YU7 od Xiaomi sesadilo z první příčky model Model Y od Tesly.
Podle CPCA by jasnější obrázek o vývoji trhu elektromobilů mohly přinést až finální statistiky za březen, kdy se ekonomika po svátcích vrací k běžnému provozu a výrobci tradičně uvádějí na trh nové modely.