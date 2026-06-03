Velká předpověď růstu globální ekonomiky je tady. Druhá největší ekonomika světa zpomaluje
- OECD zhoršila výhled růstu světové ekonomiky na letošní rok.
- Hlavním rizikem pro globální ekonomiku zůstává konflikt na Blízkém východě.
- Významnou oporou růstu jsou investice spojené s umělou inteligencí.
Růst světové ekonomiky v letošním roce zpomalí na 2,8 procenta z tempa 3,4 procenta loni. Ve svém výhledu to ve středu předpověděla Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Odhad růstu snížila z 2,9 procenta, který měla v březnové prognóze. Na globální hospodářství má podle OECD negativní dopad konflikt na Blízkém východě.
"Vývoj konfliktu na Blízkém východě zůstává nejistý, jeho ekonomické důsledky se však pravděpodobně budou projevovat ještě určitou dobu i po jeho vyřešení," uvedla OECD.
Konflikt na Blízkém východě brzdí světovou ekonomiku
Konflikt na Blízkém východě koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán. Konflikt ochromil lodní dopravu v Hormuzském průlivu, kterým do té doby procházela asi pětina světových dodávek ropy. To vedlo k růstu cen pohonných hmot po celém světě, což vyvolalo obavy ze zpomalení hospodářského růstu a vzestupu inflace.
OECD ve svém základním scénáři předpokládá, že ceny energií se od poloviny letošního roku začnou postupně snižovat. V příštím roce by pak měl růst světové ekonomiky podle prognózy OECD zrychlit na 3,1 procenta.
Organizace však upozornila, že pokud by výpadky v dodávkách přes Hormuzský průliv pokračovaly až do příštího roku, mohl by růst světové ekonomiky v letošním roce činit pouze 2,1 procenta a v roce příštím 1,8 procenta. Některé země by se tak mohly dostat do recese, nebo se k ní přiblížit.
AI investice pomáhají Spojeným státům, Čína zpomaluje
Hospodářský růst v eurozóně by měl v letošním roce podle základního scénáře OECD zpomalit na 0,8 procenta z loňského tempa 1,4 procenta. Výrazně mírnější by mělo být zpomalení hospodářské expanze ve Spojených státech, kde by se měl hrubý domácí produkt (HDP) v letošním roce zvýšit o dvě procenta po loňském růstu o 2,1 procenta. Spojené státy jsou největší ekonomikou na světě.
"Ačkoli se očekává, že šok na trhu s energiemi a zvýšená nejistota pramenící z konfliktu na Blízkém východě podkopou růst spotřeby domácností, základní hospodářský růst nadále podporují vysoké investice spojené s umělou inteligencí," uvedla OECD k hospodářskému vývoji v USA.
Růst čínské ekonomiky, která je druhá největší na světě, letos podle OECD zvolní na 4,5 procenta z loňských pěti procent.