26_5_2026__Snídaně_REsummit 2026
Získejte náskok před celým realitním trhem. Ještě než začne oficiální program největšího setkání o developmentu a investicích, usedněte k diskusnímu s těmi, kteří o něm rozhodují.
Termín: 26. 05. 2026
Místo: Nová Spirála (Výstaviště Praha)
Kapacita: Přísně omezená (pouze pro zvané)
Info o snídani: Off-the-record start dne
Ráno před samotnou konferencí připravujeme komorní snídani pro úzký okruh členů elite15, partnerů a vybraných hostů. V neformální atmosféře proběhne uzavřená diskuze se speakery, hosty a redakcí e15 nad tématy, která hýbou Prahou i zbytkem republiky.
U jednoho stolu propojíme klíčové postavy byznysu, veřejné sféry a developmentu. Budeme mluvit o legislativě, investicích a budoucnosti měst bez filtrů a bez mikrofonů.
O čem bude REsummit 2026?
Oficiální program konference následně propojí realitní trh, budoucnost staveb i financování. Mezi hlavními tématy letošního ročníku najdete:
- Metropolitní plán: Skutečná šance pro rozvoj Prahy?
- Legislativní reset: Nová vláda a stavební zákon v praxi.
- Vize měst: Jak zahřát metropole bez emisí a role AI v developmentu.
- Investice: Nemovitostní fondy, indexy a mezinárodní transakce.
- Velké stadiony: Nová infrastruktura pro ČR.
Jak se k nám připojit?
Tato snídaně není určena k běžnému prodeji. Představuje jeden z klíčových benefitů členství v komunitě elite15. Pokud chcete čerpat z informačního náskoku a sedět u stolu, kde se byznys skutečně tvoří, je právě teď čas na Vaše členství.
- Chci se stát členem:e15.cz/elite15
- Stávající členové: Pro registraci na snídani nebo na REsummit kontaktujte přímo Kristýnu Rabiňákovou (kristyna.rabinakova@cncenter.cz)
Počet míst u snídaně je přísně omezený. Doporučujeme včasnou registraci. Změna programu vyhrazena v závislosti na aktuálních okolnostech.